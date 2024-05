Palinsesti Rai, ecco i programmi che vedremo nell’estate 2024

Sta per spegnersi la regolare programmazione: in vista gli Europei di calcio, i ritorni di Conti, Angela e Morandi e tante repliche

Quali saranno i palinsesti Rai per l’estate 2024? La risposta a questa domanda arriva dalla presentazione di viale Mazzini, che nei mesi da giugno ad agosto prepara un’offerta a base di speciali musicali, approfondimenti, repliche e tanto calcio. Si comincia con il ritorno di Alberto Angela, che conduce uno speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta lunedì 3 giugno in occasione dell’anniversario degli 80 anni dallo sbarco in Normandia. Poi toccherà al nuovo ciclo di puntate di Noos – L’avventura della conoscenza.

Palinsesti Rai estate 2024: ecco che programmi vedremo

Rai 1 propone numerosi speciali musicali e non. Si parte col concerto a scopo benefico Con il cuore – Nel nome di Francesco, in diretta da Assisi e condotto da Carlo Conti giovedì 6 giugno. Venerdì 7 giugno c’è un omaggio alla lirica con la Grande Opera dall’Arena di Verona. Giovedì 13 giugno spazio a Gigi – Uno come te, la serata-concerto di Gigi D’Alessio, mentre venerdì 28 giugno Mara Venier presenta Una voce per Padre Pio, il concerto benefico di Pietrelcina. Torna pure la Partita del cuore martedì 16 luglio con protagonista la Nazionale cantanti.

Il post-elezioni europee dell’8 e 9 giugno è affidato a Bruno Vespa con uno speciale di Porta a porta nel prime time di lunedì 10 giugno. Il piatto forte è il calcio con gli Europei in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Purtroppo la programmazione in chiaro non è integrale: la Rai garantisce la diretta di 31 partite, tra cui ovviamente tutte quelle della Nazionale di Luciano Spalletti. In seconda serata appuntamento con Notti europee, il programma a cura di Rai Sport con commenti, sintesi, interviste e approfondimenti.

Appena annunciato come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per i prossimi due anni, Carlo Conti fa le prove della kermesse su Rai 2 presentando con Andrea Delogu (un indizio per l’Ariston?) i quattro appuntamenti di Summer Hits, in calendario il 3, 7, 17 e 24 luglio. Altro gradito ritorno è quello di Evviva! con Gianni Morandi, due puntate itineranti in omaggio ai 70 anni della televisione italiana, entrambe al sabato ma una a luglio e una a settembre. Per il resto, su Rai 1 è scorpacciata di repliche: Il cantante mascherato e Tutti i sogni ancora in volo al venerdì, Colpo di luna al sabato.

Rai, i palinsesti dell’estate 2024: serie e daytime

Per quanto riguarda le serie, Rai 1 programma la prima visione in chiaro di Alfredino – Una storia italiana, miniserie sull’incidente di Vermicino composta da quattro episodi già trasmessi su Sky. Viceversa, domenica e lunedì ancora repliche: Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, la terza stagione di Nero a metà e la seconda di Mina Settembre. Più intrigante l’offerta di Rai 2: da fine luglio il martedì è la serata delle serie con la seconda stagione di Sophie Cross, il biopic in due episodi Máxima (miniserie su Máxima Zorreguieta, la regina d’Olanda) e il procedurale franco-belga Master Crimes.

Il daytime di Rai 1, infine, cambia a partire da lunedì 3 giugno. La mattina arrivano Unomattina estate con le new entry Alessandro Greco e Greta Mauro, Camper in viaggo con Tinto e Lorella Boccia e Camper con Marcello Masi; nel weekend c’è la nuova edizione di Weekly (lo spin-off di Unomattina estate) al posto di Unomattina in famiglia. Il pomeriggio sempre repliche con Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti e poi Estate in diretta con Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. Nel preserale ecco Reazione a catena con il ritorno di Pino Insegno e poi il consueto appuntamento estivo di Techetechetè.