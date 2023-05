Fazio fuori, Amadeus dimezzato e Annunziata a rischio: chi va via dalla Rai con il governo Meloni

Carlo Fuortes ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato della Rai e nelle ore decisive per la nomina del suo successore, si sprecano le indiscrezioni sui destini dei nomi di punta delle tre reti del servizio pubblico televisivo. C’è chi è confermato, chi va via e chi dovrebbe arrivare. La voce più clamorosa riguarda Amadeus: pienamente al timone del Festival di Sanremo 2024, il conduttore potrebbe però dover rinunciare al ruolo di direttore artistico della kermesse musicale.

Amadeus, Sanremo 2024 dimezzato?

Secondo quanto scrive Repubblica, la nuova dirigenza Rai potrebbe chiedere ad Amadeus di rinunciare alla direzione artistica a causa delle numerose critiche ricevute quest’anno in merito alla selezione in gara e alle relative performance di alcuni artisti. Naturalmente per averne conferma o smentita, bisogna attendere almeno l’insediamento dei nuovi vertici di viale Mazzini. A partire dalla carica di Direttore Intrattenimento Prime Time che quasi sicuramente non vedrà la riconferma di Stefano Coletta.

Lo stesso discorso di Amadeus vale per Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Marco Damilano. Sempre Repubblica spiega che il primo nome nella lista degli epurati illustri è quello di Fabio Fazio. Il conduttore di Che tempo che fa, in scadenza di contratto a giugno e con l’accordo per il rinnovo sospeso, è corteggiato da Discovery e potrebbe traslocare il suo talk show sul Nove.

Lucia Annunziata è considerata a rischio per le sue posizioni politiche e per l’acceso botta e risposta avuto con la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella durante una recente puntata della sua trasmissione Mezz’ora in più su Rai 3. Sempre su Rai 3, Marco Damilano ha occupato la fascia dell’access prime time dallo scorso agosto con Il cavallo e la torre, spazio sgradito all’attuale governo. La trasmissione potrebbe passare a un giornalista più vicino alla destra, mentre il sempre informato magazine TvBlog ritiene che sia Damilano che la Annunziata “continueranno tranquillamente a confezionare i loro programmi”.

Pino Insegno

Rai: chi va via e chi entra col governo Meloni

Infine, c’è il capitolo Pino Insegno. Sull’attore romano, molto vicino a Fratelli d’Italia, si è detto e scritto di tutto. Lui ha risposto con ironia alle chiacchiere che lo vogliono sia alla conduzione del quiz L’eredità al posto di Flavio Insinna che a quella dell’evento live L’anno che verrà in sostituzione di Amadeus.

Il doppiatore, per altro, è apparso per l’ennesima volta sul palco di un comizio con Giorgia Meloni, i ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani per sostenere la candidatura di Daniele Silvetti a sindaco di Ancona. “Con la persona che sta entrando condivido palchi da qualche mese a questa parte. E ogni volta è una gioia importante veder crescere socialmente, politicamente, pubblicamente, anche come donna e come madre”, ha detto Insigne della Meloni introducendo la premier.

“Torno in Rai perché sono bravo. Niente raccomandazioni, non sono una velina”, ha commentato qualche mese fa lo stesso Insegno parlando con Repubblica. A questo punto, con Roberto Sergio verso la nomina a nuovo amministratore delegato e l’arrivo di Marcello Ciannamea (attuale Direttore Distribuzione) alla Direzione Intrattenimento Prime Time, i palinsesti Rai dovrebbero slittare di un mese. Per conoscere i programmi e i conduttori della stagione 2023-2024, occorrerà aspettare metà luglio.