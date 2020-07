Un ‘sussurro’ che è diventato una vera propria tempesta di dichiarazioni e racconti: parliamo naturalmente dello ‘scandal0’ che coinvolgerebbe Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma è proprio quello il nome che è venuto fuori quando si sospettava che il presentatore di Made in Sud avrebbe intrapreso una relazione clandestina con la celebre presentatrice italiana. Ma quanto c’è di vero in questa vicenda? Una cosa è certa: qualcuno ha deciso di parlare.

Qualcuno ha parlato: l’affaire di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi tra illazione e verità

Si è vociferato in maniera sempre più insistente, al punto che Stefano De Martino e Alessia De Marcuzzi hanno voluto smentire in prima persona quanto insinuato: “Qualcuno ha scritto che io avrei avuto un flirt con la conduttrice…Ho appena parlato al telefono con lei e il marito…E ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere… Appena mi fidanzerò e troverò finalmente l’amore ve lo farò sapere…Vi faccio sapere…Ve lo giuro…Al momento godetevi l’Estate…”.

Il coreografo del piccolo schermo suppone che ci sia di più oltre il semplice gossip

Sì ma, se non è vero questo ‘rumor’, chi aveva motivo di far scoppiare questa bomba lanciata da Dagospia? Giovanni Ciacci durante la diretta di Ogni mattina ha espresso la sua teoria: “Secondo il mio modestissimo parere vuol dire che qualcuno in famiglia ha parlato. Qualcuno di una delle tre famiglie ha parlato con il sito”, ha scritto il coreografo di Ballando con le Stelle durante il programma di TV8 – “È una mia supposizione ma se D’Agostino ha parlato in questa maniera vuol dire che qualcuno delle tre famiglie ha parlato“.

Insomma, nonostante sia arrivato una palese negazione anche dalla Marcuzzi (che ha pubblicato su Instagram ‘A proposito di niente’, per sminuire il pettegolezzo che la vede protagonista), c’è chi continua a credere che, quantomeno, ci sia proprio una sorta di manovra ai danni degli ex Rodriguez. Ma quale sarebbe il movente?