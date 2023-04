Chi l’avrebbe mai detto all’epoca di The Voice che avremmo visto l’ex suor Cristina all’Isola dei Famosi, ed invece la 34enne è nel pieno della sua avventura in Honduras, e non solo: sta affrontando sfide non troppo facili per lei. Le prime notti sull’isola sono state una vera e propria prova per l’ex suora, che è stata confortata dalla naufraga Corinne Clery. La Clery ha raccontato ai compagni di avventura che Cristina era spaventatissima e seduta impietrita, tanto da farle tenerezza: “Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta Ieri ha iniziato ad urlare ‘Oddio cos’è quella cosa? ‘Aiuto’. E invece era solo una fogliolina. Alla fine, si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla”

Cristina all’Isola dei Famosi, durante il collegamento, ha confermato le sue angosce della notte precedente, dicendo che stava meglio solo perché era giorno, ma che appena sarebbe andata via la luce sarebbe stata la stessa cosa. Purtroppo, è stata una notte molto dura, ed è stata sincera al riguardo.

Un primo piano di Suor Cristina, oggi Cristina Scuccia

La reazione del mondo clericale all’entrata di Cristina all’Isola

Mentre Cristina affronta le sue paure su un atollo in Honduras, in Italia c’è chi la supporta e chi ha criticato la sua decisione di prendere parte a un programma televisivo come “L’Isola dei Famosi”. In particolare, il mondo clericale non ha accolto bene l’iniziativa di Scuccia.Suor Anna Alfieri, nominata Cavaliere al Merito della Repubblica, si è detta dispiaciuta per il percorso intrapreso dall’ex suora e ha affermato che “L’Isola dei Famosi “Non è una trasmissione che la può aiutare a rientrare in se stessa e a fare i conti con il proprio vissuto“. Tuttavia, la Scuccia ha dichiarato che ha accettato di partecipare al reality perché voleva mettersi alla prova e affrontare le sue paure. Nonostante le difficoltà, la sua partecipazione al programma sta dando modo di conoscere una nuova versione di Cristina Scuccia, che sta dimostrando di avere il coraggio di affrontare le sfide della vita, anche le più difficili.