Fedez in ospedale: Chiara Ferragni Torna in Italia dall’Improvviso

Emergono preoccupazioni dopo la notizia, arrivata nel pomeriggio di venerdì 29 settembre, di Fedez in ospedale. Secondo quanto riportato da AdnKronos, il rapper italiano e giudice di X-Factor è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato ieri attraverso il Pronto Soccorso. L’artista in effetti non appariva in modo costante sui suoi canali social da diversi giorni, come i numerosi fan hanno subito potuto notare.

Ad aggravare le preoccupazioni per Fedez in ospedale sarebbe arrivata anche un’indiscrezione che vedrebbe Chiara Ferragni abbandonare la Fashion Week di Parigi in modo improvviso per raggiungere il marito. In una storia condivisa su Instagram, l’imprenditrice digitale ha scritto: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza.” Successivamente, Chiara ha postato alcune foto con i loro figli Leone e Vittoria, accompagnate dall’emoji delle mani giunte in preghiera, mostrandosi sorridente, offrendo una nota di speranza.

In aggiunta a questi indizi, Davide Marra, il co-conduttore di “Muschio Selvaggio” che collabora con Fedez dopo il Luis-Sal-Gate, ha menzionato l’artista in diretta su Twitch, chiedendo agli spettatori di inviare un abbraccio a Federico, senza aggiungere altro,

Per il momento non sembrano esserci ancora dichiarazioni ufficiali da parte del team di Chiara Ferragni o dell’entourage di Fedez. Anche gli amici della coppia sono rimasti in silenzio sui social. Ci sarà da vedere come si evolverà anche la presenza del giudice a X Factor, perché mentre le audizioni e i bootcamp sono stati preregistrati, i live saranno trasmessi in diretta nelle prossime settimane.