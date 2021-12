Blanca 2 si farà: ecco la conferma che aspettavano tutti

Il finale di stagione di Blanca ha stabilito l’ennesimo record. Il sesto e ultimo appuntamento con la serie di Rai 1 interpretata da Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha incollato agli schermi 5,8 milioni di telespettatori con il 27,94% di share, battendo nettamente la concorrenza di Canale 5 con Il primo Natale di e con Ficarra e Picone. Tutto è quindi apparecchiato, nonostante il finale chiuso, affinché la seconda stagione si farà.

Blanca 2 si farà: la conferma ufficiale

Il crime drama tratto dal romanzo di Patrizia Rinaldi ha avuto una lunga genesi: cinque anni di pre-produzione, una speciale modalità di registrazione del suono come l’olofonia, la consulenza speciale di Andrea Bocelli. Questo amalgama, insieme alla scrittura del team di sceneggiatori guidato da Francesco Arlanch, ha convinto il pubblico. La media degli ascolti si è piazzata oltre il 25% di share per i sei episodi della prima stagione.

Lux Vide infila un successo dietro l’altro. Dopo Don Matteo, Che Dio ci aiuti e Doc – Nelle tue mani, Blanca è già stata confermata per una seconda stagione. A ufficializzare il nuovo ciclo di episodi è stato il produttore Luca Bernabei in un’intervista concessa a Repubblica. “Il concetto di Blanca è che siamo tutti un po’ disabili e dobbiamo lottare per superare un ostacolo. Siamo inadeguati rispetto ai compiti che il mondo ci richiede, ma lottiamo. La bellezza di questi personaggi è che superano le proprie difficoltà. Stiamo già lavorando alla seconda stagione”, ha detto l’amministratore delegato della società.

L’ammissione di Bernabei ha risollevato il pubblico di fedelissimi di Blanca. La prima stagione ha infatti chiuso tutte le linee del racconto, a partire dalla vera identità dello chef Nanni, ovvero Sebastiano Russo, l’ex fidanzato di Beatrice, e la colpevolezza di zio Alberto, autore del delitto della nipote. Il salvataggio di Blanca e Sebastiano da parte di Liguori ha riportato l’equilibrio sperato. Quindi come proseguirà la narrazione nella seconda stagione?

Blanca e Linneo (foto: Ufficio stampa Rai)

Blanca 2 ci sarà: le anticipazioni dai romanzi di Patrizia Rinaldi

Il legame di Blanca e Liguori e il rapporto tra la protagonista e la piccola Lucia (la bravissima Sara Ciocca) titilla le fantasie degli spettatori. Quel che appare certo è che Genova sarà ancora la location principale e che la protagonista verrà assunta in pianta stabile in polizia. Un altro indizio arriva dall’avventura editoriale del personaggio nato dalla fantasia di Patrizia Rinaldi.

Dopo il romanzo omonimo da cui è tratta la serie, la scrittrice napoletana ha realizzato Tre, numero imperfetto nel 2012 e Rosso caldo nel 2014. In Tre, numero imperfetto Occhiuzzi risolve il duplice omicidio di un cantante napoletano e di una donna misteriosa, trovati entrambi cadaveri, in posizione fetale, allo stadio Maradona di Napoli e al Bentegodi di Verona. Dopo una pausa di cinque anni è arrivato La danza dei veleni, edito nel 2019 da Edizioni E/O.

In quest’ultimo lavoro, Blanca deve risolvere con Liguori e il suo team due casi apparentemente scollegati tra loro: la morte di una donna morsa da un ragno velenoso e il traffico illecito di animali esotici provenienti dall’estero. Nel 2022 uscirà, sempre per Edizioni E/O, Blanca e le niñas viejas, in cui la giovane investigatrice ipovedente è chiamata ad indagare sull’assassinio brutale di due anziane maestre di tango. Insomma, il materiale per la seconda stagione non manca.

Nel frattempo, Blanca si appresta a conquistare il resto del mondo. Dopo aver vinto il DQ Craft Award per l’innovazione ai C21 International Drama Awards, la serie è pronta a debuttare in Europa: ancor prima della messa in onda su Rai 1, è stata venduta in diversi territori, Spagna e Francia in primis.