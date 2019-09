Sophia Loren compie 85 anni e rivela: “Ecco la mia nuova sfida”

Sophia Loren compie 85 anni. L’attrice italiana più premiata e conosciuta al mondo (è entrata persino nel Guinness dei Primati per le statuette vinte), nata a Pozzuoli il 20 settembre del 1934, è un autentico mito del cinema e non smette mai di stupire. La diva, simbolo di eleganza e sensualità, ha festeggiato un compleanno importante facendosi un regalo speciale. A cinque anni dal cortometraggio La voce umana, Sofia Scicolone torna sul grande schermo.

Sophia Loren oggi: 85 anni da diva

La Loren è stata infatti la protagonista del nuovo film del figlio Edoardo Ponti, intitolato La vita davanti a sé. Si tratta dell’adattamento, ambientato nella Bari di oggi, di uno dei romanzi francesi più famosi del Novecento, scritto da Romain Gary.

Prodotto dalla Palomar di Carlo Degli Esposti (il produttore del Commissario Montalbano) con gli statunitensi della Impact Partners, La vita davanti a sé racconta la storia di Madame Rosa.

Ebrea sopravvissuta ai campi di concentramento ed ex prostituta, l’anziana, seppur riluttante, accetta di prendersi cura di Momo, un problematico 12enne di strada di origini senegalesi.

I due, diversi in tutto, hanno subito un rapporto molto conflittuale, che non il passare del tempo, inaspettatamente, si trasforma in una profonda amicizia.

Nel cast del film, sceneggiato da Ponti con Ugo Chiti, spiccano il piccolo Ibrahima Gueye e i veterani Renato Carpentieri, Massimiliano Rossi e Babak Karimi.

Sophia Loren (foto: Twitter @roccogoodwine)

Sophia Loren a Bari con La vita davanti a sé

“A 85 anni – ha detto il figlio Edoardo parlando di sua mamma Sophia – vuole mettersi in gioco per fare un film così profondo, così impegnativo, sia emotivamente che fisicamente. L’energia e la passione con cui approccia ogni scena è una meraviglia da guardare”.

Le riprese sono durate sei settimane e si sono svolte tra Bari e Trani, che si sono trasformate per l’occasione in un set a cielo aperto.

Un film sull’impossibilità di vivere senza qualcuno da amare che la Loren ha affrontato con la determinazione e la personalità che ha sempre regalato, e continua a regalare.