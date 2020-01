Elena Sofia Ricci diventa Rita Levi Montalcini nel film tv di Rai 1

La messa in onda è prevista nel 2020: le riprese sono cominciate da pochi giorni tra Roma e Torino

I sogni, la guerra, le leggi razziali, l’impegno sociale, la passione per la ricerca. Una piccola grande donna: Rita Levi Montalcini è il film tv di Rai 1 dedicato alla vita della scienziata premio Nobel per la medicina nel 1986, con Elena Sofia Ricci chiamata a vestire i panni dell’indimenticabile senatrice a vita, simbolo d’Italia e delle donne. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo progetto di Rai Fiction e Cosmo Production.

Elena Sofia Ricci diventa Levi Montalcini nel film tv

Sono iniziate da pochi giorni le riprese, tra Roma e Torino, con la regia di Alberto Negrin. Si tratta di uno specialista del genere biografico, che ha affrontato in passato con attori del calibro di Pierfrancesco Favino (Qualunque cosa succeda su Giorgio Ambrosoli, Gino Bartali – L’intramontabile) e Luca Zingaretti (Paolo Borsellino – I 57 giorni, Perlasca – Un eroe italiano). La messa in onda è prevista per il 2020. La Ricci si cimenterà con uno dei ruoli più difficili della sua carriera.

“Ho una personalità contraddittoria e ingombrante, – ha spiegato l’attrice al settimanale Gente – mi piace misurarmi con personaggi diversi da me, per complicarmi la vita. Ho interpretato le figure femminili più disparate e tra queste mi attirano quelle più lontane dal mio carattere, perché devo inventare, altrimenti mi annoio”.

La storia inizia con l’infanzia di Rita Levi Montalcini nell’ambiente intellettuale torinese del primo dopoguerra. Dopo la laurea in medicina e chirurgia nel 1936, si trasferì in Belgio per proseguire le sue ricerche sul sistema nervoso a causa delle leggi razziali promulgate dal regime fascista nel 1938.

A seguito del ritorno a Firenze, dove tra il 1944 e il 1945 prestò servizio presso la Croce Rossa in un campo di rifugiati, approdò alla Washington University di St. Louis. Da lì iniziò il suo percorso, tra gli Stati Uniti e l’Italia, dedicato alla scienza, alla cultura e all’impegno civico.

Elena Sofia Ricci (foto: Facebook @ElenaSofiaRicciOfficialPage

Le anticipazioni della fiction di Rai 1

Il film tv di Rai 1 racconta anche la Levi Montalcini meno conosciuta e più privata, dal legame con i genitori al rapporto speciale con la sorella Paola. “Quando muore il corpo – disse la scienziata in un’intervista a Wired – sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato”.

Protagonista nella prossima stagione televisiva già con Vivi e lascia vivere di Pappi Corsicato, Elena Sofia Ricci si confronta con la figura di una donna che ha dato un contributo fondamentale alla storia della società italiana. Come mostra la prima foto dal set, la somiglianza è sorprendente.