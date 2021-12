Le fiction di Rai 1 che iniziano a gennaio 2022: da La sposa a Non mi lasciare

La Rai ha reso noto quali saranno le prime fiction ad andare in onda su Rai 1 a gennaio 2022. Dopo lo strepitoso successo di Un professore e Blanca, l’anno nuovo si apre con Non mi lasciare, thriller sui pericoli di internet che vede protagonista Vittoria Puccini. L’attrice è un vicequestore che indaga su una rete di pedofili. L’inchiesta le farà scoprire che dietro questo giro ci sono il rapimento e la vendita di bambini nel deep web e qualcosa di ancor più preoccupante che riguarda la sua vita privata.

Le fiction di Rai 1 in onda a gennaio 2022

Non mi lasciare porta in Rai la squadra di Gomorra – La serie: la regia è di Ciro Visco, il soggetto è di Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Nel cast con Vittoria Puccini ci sono Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. La prima stagione è composta da quattro prime serate: si comincia con un doppio appuntamento domenica 9 e lunedì 10 gennaio. Dal 7 febbraio lo spazio di palinsesto del lunedì passa alla seconda stagione di Màkari con Claudio Gioè.

La seconda fiction che apre il 2022 è Doc – Nelle tue mani 2, l’attesissima seconda stagione del medical drama campione d’ascolti. Luca Argentero torna a indossare il camice del dottor Fanti e al suo fianco sono confermati Matilde Gioli e tutti gli altri attori che hanno animato il primo ciclo di episodi. Stavolta Fanti fa di tutto per essere confermato primario nel suo reparto, difendere il suo team di lavoro e rimettersi al servizio in ascolto dei suoi pazienti. Inizio il 13 gennaio: da giovedì 10 marzo la palla passa a Don Matteo 13 con lo storico passaggio di consegne da Terence Hill a Raoul Bova.

Le fiction che aprono il 2022 di Rai 1: La sposa, Doc e Non mi lasciare

La sposa: Serena Rossi e i matrimoni per procura nella fiction di Rai 1

La terza fiction di Rai 1 che apre il 2022, al via dal 16 gennaio per tre prime serate, è un’altra novità: La sposa con Serena Rossi. Ambientato alla fine degli anni Sessanta, questo dramma è ispirato al fenomeno dei “matrimoni per procura”, le nozze tra giovani donne del Sud date in spose a ricchi possidenti del Nord, per lo più agricoltori.

Rossi è Maria, una ragazza calabrese mandata a sposare un facoltoso contadino veneto per salvare la famiglia dalla povertà. Nonostante le avversità e il disprezzo di un marito che è ancora traumatizzato dalla scomparsa della sua prima moglie, la sua incrollabile positività la terrà a galla, finché l’apparizione del suo ex fidanzato non minaccia di cambiare tutto. Accanto alla protagonista ci sono Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni. Il regista è Giacomo Campiotti, la creatrice è Valia Santella, la sceneggiatrice di Mia madre, Napoli velata e Il traditore.

La serie è descritta dai produttori di Endemol Shine Italy come “una struggente storia d’amore, un toccante racconto di riscatto femminile e familiare”. Chiusa La sposa, dal 6 febbraio lo slot della domenica passa a Lea e i bambini degli altri, medical drama con Anna Valle e Giorgio Pasotti.