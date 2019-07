Vivi e lascia vivere, la nuova sorprendente fiction con Elena Sofia Ricci

Scritta da Monica Rametta e diretta da Pappi Corsicato, la serie ambientata a Napoli vede l'attrice in un ruolo inedito

Elena Sofia Ricci si toglie il saio di Suor Angela nella prossima stagione televisiva. Alla presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno 2019, uno dei titoli più attesi di Rai Fiction è stato Vivi e lascia vivere, la prima serie tv diretta da Pappi Corsicato, il regista napoletano di film come I buchi neri, Chimera, Il seme della discordia e Il volto di un’altra. Scritta da Monica Rametta e Valia Santella con Giulia Calenda, Marco Pettenello e Camilla Paternò, la fiction (in 6 serate) vede l’attrice di Che Dio ci aiuti in un ruolo davvero inedito.

Elena Sofia Ricci oggi: a Napoli per Pappi Corsicato

Ambientata a Napoli, Vivi e lascia vivere racconta la storia di Laura Ruggero, 50enne che lavora come cuoca all’interno di una mensa. Laura ha due figli adolescenti, un’altra figlia più grande con la quale ha un rapporto complicato e conflittuale e un marito, Renato, con cui è sposata da vent’anni e che suona a bordo delle navi da crociera.

La vita apparentemente tranquilla dei Ruggero viene sconvolta quando, di ritorno da uno strano viaggio, Laura convoca i figli per dare loro una terribile notizia: il padre è morto in un incendio a Tenerife, di lui non è rimasto che cenere. Ed è da quella cenere, dal mistero di quella morte, che l’esistenza di Laura riprende, cambia, cresce, fino a diventare una riscossa di indipendenza dagli uomini e dal mero ruolo di moglie e madre.

Laura si reinventa un lavoro, che trasforma in una vera e propria impresa al femminile, mentre il suo passato misterioso e insospettabile si riallinea al presente. Il grande amore mai vissuto, un uomo affascinante ma ambiguo, implicato in affari poco puliti, compare a stravolgere il già fragile equilibrio riportando nella vita di Laura l’amore, ma anche la diffidenza, la paura e infine mettendo concretamente in pericolo lei e i suoi figli.

Il segreto custodito con tenacia da Laura verrà scoperto suo malgrado e il terremoto emotivo che ne segue rischierà di spazzare via tutta la famiglia, come in una tempesta.

Elena Sofia Ricci (foto: Facebook @ElenaSofiaRicciOfficialPage)

Vivi e lascia vivere, serie tv arriva in autunno: ecco il cast

Definito “un light drama che contamina il family classico con venature noir”, Vivi e lascia vivere è prodotto dalla Bibi Film Tv di Angelo Barbagallo. Nel cast sono presenti anche Massimo Ghini, Antonio Gerardi, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio.

Come Angela con Vanessa Incontrada, anche Vivi e lascia vivere promette di intrigare ed emozionare il pubblico di Rai1. La Ricci, come suo solito, ha fatto crescere l’attesa condividendo questo simpatico scatto dal set napoletano della serie su Facebook.