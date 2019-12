Ora che è tutto pronto per i nuovi palinsesti 2020 siamo in grado di fornirvi la prima lista ufficiale dei primi concorrenti confermati del Grande Fratello Vip 6. Una piccola anticipazione l’avevamo avuta con la dichiarazione di Clizia Incorvaia – che ha assicurato al pubblico che la sua motivazione per partecipare al reality è quella di voler riscattare la sua immagine dopo lo scandalo con Riccardo Scamarcio e il suo ex, Francesco Sarcina.

Un po’ alla volta, come si fa con i teaser e i trailer dei film, la produzione Mediaset ha deciso di diffondere l’identità dei protagonisti della nuova edizione attraverso brevi video di presentazione. L’ultima annunciata è Paola de Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin – nonché ex fiamma di Francesco Monte, altro volto celebre dei salottini e reality tv.

Insieme a lei possiamo affermare con certezza il nome di altri 7 concorrenti del Grande Fratello Vip: la già citata Clizia Incorvaia (professione influencer), la celebre Rita Rusic/ Cecchi Gori, il cantante Pago, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonio Zequila e la soubrette Antonella Elia – sulla quale si vociferava da tempo che dovesse prendere parte al reality.

Le reazioni e anticipazioni alle ultime news del GF Vip 2020

La prima puntata, come avverte l’immagine di copertina della pagina Facebook del GF, andrà in onda mercoledì 8 gennaio e per il primo periodo saranno previsti ben due appuntamenti settimanali serali (il 10 gennaio, infatti, ci sarà la seconda puntata). Difficile avere un’idea degli ascolti TV e della ricezione del pubblico: l’attesa, almeno dal ‘termometro social’, sembra tiepida: i commenti agli ultimi aggiornamenti (e agli ospiti) sono scettici.



“Praticamente tutti i concorrenti dell’isola dei famosi e di uomini e donne poi passano al grande fratello vip. Format diversi con le stesse facce. Wow“, commenta un utente dopo l’annuncio di Paola di Benedetto. E ancora: “Ci sono tanti vip che hanno lasciato il segno nella televisione italiana….ma dimenticati, oggi i vip chi sono? Quelli che litigano dalla De Filippi? Quelli che chiama la durso nelle sue trasmissioni e litigano?“