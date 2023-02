Gloria Guida: “Botulino e bisturi? Mi terrorizza già solo l’idea, è giusto che ci siano le rughe”

Sobria, elegante e ancora bellissima: è il ritratto di Gloria Guida che emerge dall’intervista che l’attrice ha concesso ad Adriana Marmiroli per Specchio, il settimanale della Stampa. Protagonista delle commedie degli anni ’70, all’apice del successo ha deciso di abbandonare le scene per ritirarsi a vita privata. Di quella scelta, dice oggi, non ha alcun rimpianto, nonostante avrebbe potuto insistere dopo. “Ma allora – spiega adesso – non c’era quasi alternativa al cinema. E le proposte che mi arrivavano non mi corrispondevano. Allora rimandi: tanto c’è tempo, ti dici. Ti prende la pigrizia. Poi, puf: 40 anni volano. Ancora non me ne rendo conto”.

Gloria Guida oggi: “Sono nonna a tempo pieno”

Dopo l’addio (non senza polemiche) alla conduzione del programma Le ragazze di Rai 3, Guida è tornata al cinema (più o meno, visto l’approdo direttamente in streaming su Prime Video) con un piccolo ruolo nel film Improvvisamente Natale, commedia dal ricco cast con Diego Abatantuono, Lodo Guenzi, Violante Placido, Nino Frassica, Antonio Catania e Michele Foresta.

A sorprendere il pubblico è il suo fisico: 67 anni compiuti il 19 novembre scorso, per lei il tempo sembra essersi fermato. E soprattutto “nessun intervento che non sia puramente salutista: sport, palestra, sana alimentazione, buone creme”. “Mi terrorizza già solo l’idea di un ago – aggiunge l’attrice – che so per un botulino, non dico di un bisturi”.

In fondo, le rughe “è giusto che ci siano” e sono una questione di famiglia. “Mia madre Teresa – rivela – ha 90 anni e ne dimostra 20 di meno; mia figlia ne ha 38 e pare una ventenne”.

Gloria Guida a BellaMa’ (foto: RaiPlay)

Gloria Guida e il marito Johnny Dorelli: 45 anni insieme

Il mondo dello spettacolo l’ha lasciato proprio per diventare prima mamma e ora nonna a tempo pieno della nipotina Ginevra. “Sono andata a letto presto come De Niro in C’era una volta in America: sempre stata poco mondana e molto casalinga – racconta l’attrice –. Ho cresciuto passo passo mia figlia, Guendalina, che è davvero una bella persona e mi rende felice”.

Nel 2024 Gloria Guida e Johnny Dorelli festeggeranno 45 anni di vita insieme. Sono tanti i 18 anni di differenza d’età, ma dal 1979 sono i protagonisti di una delle storie d’amore più belle, longeve e chiacchierate dello spettacolo italiano. “Il rapporto ha superato i decenni – ammette la Guida – e non è cambiato neppure oggi che Johnny ha 85 anni e sta a casa con qualche acciacco per l’età: ci divertiamo sempre, siamo affiatati, ci vogliamo bene”.