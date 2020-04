Disney plus login: problemi all’accesso e sicurezza account

Come effettuare la registrazione e il login a disney plus sul proprio account e come risolvere i principali problemi di accesso e di sicurezza riscontrati in Italia, USA, Canada e UK. Dispositivi compatibili, email e password richieste o errate per il login.

Registrazione account ed accesso, risoluzione dei problemi

Quando si preme per la prima volta nel login button di un nuovo account, si incappa spesso in vari problemi.

Presentiamo qui una breve guida per risolvere i più comuni riferiti al login disney plus ed all’accesso; se cercate il catalogo indirizzatevi qui.

La registrazione dell’account è semplice, e richiede pochi passaggi.

Sicuramente è più conveniente iscriversi ad un sito affidabile che offra buone garanzie, che ricercare uno dei tanti streaming senza registrazione in odore di dark web.

La piattaforma di Walt Disney propone un pagamento sicuro di 6,99€ al mese, ed offre in cambio un ricco catalogo degno dei concorrenti come hulu, espn ed il celeberrimo netflix.

In attesa della riapertura dei cinema la registrazione con un account ad un sito sicuro permette di certo di scampare dai pericoli dell’illegalità, e di godere di tanti contenuti di qualità.

Login con email e password nell’account disney plus da più dispositivi

Per il primo login nell’account disney plus, successivo all’iscrizione, sono richiesti una email ed una password, che devono corrispondere a quelle inserite in fase di registrazione.

Dopo sette giorni gratuiti, si decide se continuare o disdire l’abbonamento.

Una email può essere associata ad un solo account, per questo motivo vi apparirà un messaggio di errore se tenterete di utilizzare la stessa posta elettronica per creare più profili.

La password deve essere in linea con le misure di sicurezza richieste dalla Walt Disney; andrebbe cambiata ogni anno per avere il massimo della sicurezza, e non essere memorizzata sui dispositivi.

Si possono associare sino a 10 dispositivi ad un solo profilo, che consente a sua volta di creare 4 account da cui vedere contemporaneamente film diversi.

Problemi e sicurezza del login Disney plus

Le passwords degli accounts disney plus inserite durante il login sono al sicuro e crittografate, sia che usiate un dispositivo Apple o Android sia che abbiate effettuato l’accesso da fisso.

Non si sono registrati problemi di sicurezza particolari specifici di disney plus, che è sicuro almeno quanto i solidi Hulu e Netflix o espn.

Ciò nonostante è bene osservare sempre delle precauzioni generiche.

Non usate una sola chiave per tutto, ma scegliete diverse passwords, una per ognuno dei vostri accounts. Questo vale per i servizi di streaming ma anche per ogni altra piattaforma online con un login button.

Vale la pena di precisare che i tanti annunci riferiti all’hackeraggio della piattaforma, spesso intitolati “hacked disney+”, sono sinora risultati infondati, ed il login a disney plus non ha dato particolari problemi di sicurezza.

Queste fake news riguardo ad un hacked disney+ mirano anzi spesso a sviarci dalla legalità per dirigere la nostra navigazione verso url più o meno legati al dark web.