Morbius, trailer ufficiale del film diretto da Daniel Espinosa con Jared Leto al cinema dal 31 marzo

Morbius, trailer ufficiale italiano del nuovo film diretto da Daniel Espinosa, con protagonista il Premio Oscar Jared Leto, in uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel Comics.

Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, Morbius, esce nelle sale al cinema dal prossimo 31 marzo.

Da una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless, Art Marcum, Matt Holloway, la pellicola segue la storia dell’antieroe Michael Morbius, infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, è determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Tra gli interpreti principlai anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

L’attore Premio Oscar® interpreta il nuovo antieroe della Marvel, il Dr. Michael Morbius, detto anche “Morbius il vampiro vivente”, è un personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e Gil Kane.

Michael Morbius è un brillante scienziato affetto da leucemia a cui restano solo pochi giorni di vita. Per cercare di salvarlo, il suo amico Emil Nikos gli inietta il sangue di un pipistrello vampiro. Michael entra poi in una macchina di sua invenzione, azionata da Emil, la quale però causa un terribile effetto al corpo dello scienziato, trasformandolo in una creatura orripilante, animata da una spaventosa sete di sangue.