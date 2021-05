Eleonora Daniele pronta a lasciare il mondo della tv: “Ecco cosa farò da grande”

La decima edizione di Storie italiane sta per finire e con l’arrivederci alla prossima stagione, arriva un annuncio inaspettato da parte della sua conduttrice: Eleonora Daniele sta prendendo in considerazione l’idea di lasciare il mondo della televisione. La presentatrice confessa questo proposito nel corso di un’intervista concessa al settimanale Diva e Donna. L’indiscrezione arriva con l’avvicinarsi di una giornata davvero speciale: il primo compleanno di Carlotta, la figlia della giornalista, nata il 25 maggio 2020.

Eleonora Daniele lascia la tv?

Daniele è sposata (dopo 16 anni di fidanzamento) con l’imprenditore Giulio Tassoni e nel suo futuro vede non solo la famiglia, ma qualcosa di completamente diverso. “Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Da grande farò la psicologa – racconta la conduttrice –. Mi sono iscritta di nuovo all’università dopo la mia prima laurea in Comunicazione. Sono al secondo anno. Se è una vita parallela? No, una vita futura. Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma”.

L’autrice di interviste intense ed emozionanti come quella ad Elena Santarelli ha preso la prima laurea nel 2013 alla Lumsa col voto di 110 e lode. Dal 2012 è iscritta all’Ordine dei giornalisti come praticante, ed è diventata professionista nel 2016. Da giornalista televisiva a psicoterapeuta a tempo pieno, il passo è breve. Non solo: la conduttrice ammette nell’intervista che nei piani per il futuro c’è una seconda maternità.

Eleonora Daniele a Storie italiane (foto: Ufficio stampa Rai)

Eleonora Daniele: una seconda figlia in arrivo?

“Il mio pensiero è di non lasciare sola Carlotta – spiega la presentatrice –. Mi piacerebbe avere un altro figlio. Ogni tanto ne parlo con Giulio. Detto questo, poi bisogna confrontarsi con la vita reale. Lei farà comunque la sua vita. Mi auguro con tutto il cuore che non passi il suo tempo a occuparsi di una madre vecchia o magari malata. Preferisco andarmene prima. Quando avrà 30 anni, io ne avrò 75. Non vorrò essere un peso per lei”.

Nel frattempo, con l’arrivo dell’estate, Daniele si prenderà una pausa dal video. La conduttrice ha postato la copertina di Diva e Donna sui social, ricevendo gli apprezzamenti di amiche e colleghi illustri come Maria Grazia Cucinotta, Rita Rusic e Alessandro Cecchi Paone.

Da giugno, lo spazio di Storie italiane nel palinsesto estivo di Rai 1 che va dalle 10 a mezzogiorno verrà occupato con tutta probabilità da un programma inedito. Secondo il sito TvBlog, il nuovo format che ne prenderà il posto si chiamerà Dedicato a… (come la canzone di Loredana Bertè scritta da Ivano Fossati) e sarà condotto da Serena Autieri.