Cos’è successo dopo il discorso di Fedez al concerto del 1° maggio? Il cantante ha sollevato un polverone mediatico/web enorme dopo le sue parole a favore dell’approvazione del DDL Zan e dei diritti dei lavoratori dello spettacolo. Tantissime le voci (più e meno istituzionali) che stanno arrivando a sostegno – ma anche in totale disaccordo con il cantante. Ecco come sta rispondendo al ‘contrattacco” in queste ore:

Che conseguenze ha avuto il discorso di Fedez: “È vero che la Rai mi ha chiesto di non fare nomi pubblicamente”

Dopo aver fatto nomi e cognomi di politici (esponenti soprattutto della Lega) con annessi commenti e dichiarazioni pubbliche offensive verso gli omosessuali, il rapper ha continuato, dai suoi account social, a raccontare il suo punto di vista nella presunta lotta alla censura che dice di aver intrapreso con la Rai in occasione del suo monologo sul palco: “Non solo è vero che mi hanno chiesto di non fare i nomi dei politici leghisti ma sono sicuro che sia successo anche ad altri. Sarebbe interessante indagare dietro le quinte di quelli passati – scrive nelle sue story Instagram – In queste ore mi stanno scrivendo tanti colleghi anche molto famosi che mi dicono come situazioni simili siano capitate anche a loro“.

Se per molti fan, ascoltatori ed estimatori il discorso di Fedez è stato significativo e di grande impatto, per lui è stato sicuramente un momento che ha dato il via ad una vera e propria burrasca nella sua vita: “Ho dormito poco e niente, ma ho visto che c’è chi mi ha attaccato su tutto, sul discorso che ho fatto ma anche sulla macchina, sulla Lamborghini – (ricordate quando il cantante è stato criticato per aver donato una somma di denaro a bordo della sua auto di lusso? Al link l’episodio a cui fa riferimento) Ecco una novità, vendo la Lamborghini, tanto non la uso più e butto lì una domanda: ma se compro una Panda sono più credibile e posso dire quello che penso? Non voglio sembrare uno che vuole sfruttare questa situazione per apparire. Quello che volevo dire l’ho detto. Se la Rai vuole fare chiarezza, bene. Altrimenti quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti“.

Riguardo al commento ufficiale della Rai – che ha dichiarato di essersi limitata a ritenere ‘non opportuno’ il luogo di enunciazione del discorso di Fedez, e che il video della telefonata (in cui gli si chiede di non fare nomi) sia stato registrato, tagliato e montato ad arte in modo illusorio – Federico ‘Fedez’ Lucia risponde: “Adesso la Rai mi accusa di aver montato ad arte il video, ma io metto a disposizione la versione integrale e a quanto pare, visto che la stanno facendo girare anche loro, mi stavano registrando […] Meno male che ho registrato la telefonata e non pensavo di dover arrivare fino a questo punto, ma evidentemente non c’è limite alla vergogna. Ora, nel momento in cui con un comunicato ufficiale mi si dà del bugiardo, sono costretto a pubblicare la telefonata“, c