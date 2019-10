Eleonora Cadeddu: “Un medico in famiglia? Non chiamatemi più Annuccia”

Capita spesso che, dietro al successo in età precoce, si nascondano delle ombre. Non è il caso di Eleonora Cadeddu, la giovane attrice giunta al successo grazie al personaggio di Annuccia nella fiction Un medico in famiglia. La Cadeddu è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me andata in onda martedì 1 ottobre 2019 su Rai 1. Nel corso dell’intervista, l’ex caschetto biondo di casa Martini ha raccontato una serie di aneddoti curiosi sul suo passato.

Eleonora Cadeddu oggi: l’intervista dalla Balivo

L’esperienza di Eleonora nel cast di Un medico in famiglia è nata quasi per caso. All’epoca dei provini, aveva appena 2 anni.

“Abitavamo a Milano – spiega Cadeddu – e mia madre faceva un lavoretto part-time: l’hanno chiamata per far fare un provino a mio fratello, che è Ciccio nella serie (Michael Cadeddu, ndr). Io avevo due anni e mi ha portata con sé: fuori dal provino, le hanno detto che ero proprio quello che cercavano”.

Un aiuto fondamentale le è sempre arrivato da Lino Banfi. Nonno Libero, capace di far recitare persino Al Bano, è stato un nonno vero anche fuori dal set.

“Io non studiavo la parte – ricorda Eleonora –, mio fratello aveva delle battute, di cui ero gelosissima: io giocavo e si inventavano degli escamotage. Non capivo la finzione, per me era come andare dal nonno. Lino Banfi era come un nonno: sapevo che non lo era di sangue, ma era come se fosse uno zio acquisito”.

Eleonora Cadeddu oggi e ieri (foto: Facebook @unmedicoinfamiglia / RaiPlay)

Annuccia Martini, Un medico in famiglia è ormai il passato

Il momento più emozionante Eleonora se lo ricorda ancora oggi. “Probabilmente – dice – è stato quando abbiamo girato la mia comunione, forse la terza o quarta stagione: è stata una giornata tutta dedicata a me”.

Se il fratello Michael oggi è diventato papà e vive in Germania, dove fa il fantino e ha lasciato la tv, Eleonora continua la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

“Sono cresciuta – ammette –, ho studiato recitazione, studio e insegno teatro ai bambini, ma non si finisce mai di imparare. Vado all’Università e studio lingue, altra mia passione, e nel frattempo faccio mille cose”.

Avete perso l’intervista a Eleonora Cadeddu? Niente paura: la puntata di Vieni da me è disponibile in streaming su RaiPlay.