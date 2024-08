Corrado a 100 anni dalla nascita: gli omaggi di Rai e Amadeus

Dai trionfi in Rai alla sua inimitabile "Corrida", il primo talent show della tv italiana pronto a tornare in onda

Nel centenario della nascita di Corrado, nato a Roma il 2 agosto 1924, l’indimenticabile conduttore è al centro di un duplice omaggio televisivo per i suoi 100 anni. La Corrida, la sua creazione più celebre prima in radio e poi in tv su Canale 5, torna sul Nove ad ottobre con la conduzione di Amadeus. I diritti del format, a tutti gli effetti il primo talent show nella storia della televisione, sono della Corima della seconda moglie Marina Donato.

Corrado, 100 anni fa la nascita: gli omaggi

La Rai ha deciso di ricordare Corrado in un altro modo: l’unico per il quale basta semplicemente il nome di battesimo è celebrato anche con lo speciale del ciclo Italiani, in onda venerdì 2 agosto alle 12 su Rai Storia con la conduzione di Paolo Mieli. Su RaiPlay è invece disponibile il cult Il Tappabuchi, programma comico andato in onda nel 1967 in cui Raimondo Vianello dominava la scena con i suoi sketch e Corrado conduceva il segmento La chiave nel cassetto.

Sempre su RaiPlay arriverà presto pure la terza edizione del varietà del sabato sera Fantastico. In onda tra l’ottobre del 1982 e il gennaio del 1983, la trasmissione vedeva Corrado in conduzione insieme a Raffaella Carrà con Gigi Sabani e Renato Zero nel cast. Corrado e la Carrà avevano dato vita ad una delle coppie più amate del piccolo schermo ai tempi delle due storiche stagioni di Canzonissima del 1970 e del 1971, prima di passare il testimone a Pippo Baudo e Loretta Goggi. Le puntate integrali di quelle edizioni del varietà capace di tenere incollata al teleschermo tutta Italia sono già su RaiPlay.

Corrado Mantoni, la morte ormai 25 anni fa

Oltre 50 anni di carriera tra radio e televisione, lo “scognomato” (come lo chiamava Totò) si congedò dal grande pubblico il 20 dicembre 1997: durante l’ultima puntata della sua Corrida, visibilmente commosso, recitò una toccante poesia d’addio. Un anno prima, nel 1996, si era sposato al Campidoglio con Marina Donato dopo 23 anni di convivenza. Pochissimi gli invitati: tra questi Silvio Berlusconi.

Una carriera infinita tra genialità, ironia e perfidia, Corrado è morto l’8 giugno 1999, a 74 anni, per il riacutizzarsi del carcinoma del polmone che gli era stato diagnosticato qualche mese prima. Oggi è sepolto nel cimitero Flaminio della sua Roma e già vent’anni fa il Comune gli ha intitolato una via nella zona di Casale Nei, vicino a Porta di Roma.