Don Matteo 13, Flavio Insinna pronto ad un clamoroso ritorno nel cast

A quindici anni dall’addio alla fiction più amata dal pubblico di Rai 1, Flavio Insinna è pronto a tornare nel cast di Don Matteo. L’attore e conduttore sarebbe in trattative per rientrare nel gruppo di attori che si appresta a girare la stagione numero 13 della serie. La notizia è riportata da BubinoBlog, che ne anticipa la “partecipazione speciale in una puntata” nella fiction prodotta da Lux Vide.

Flavio Insinna torna in Don Matteo 13

Prossimo conduttore del reboot estivo del quiz cult Il pranzo è servito, Insinna ha indossato la divisa del capitano Anceschi, il comandante della caserma dei Carabinieri di Gubbio, nelle prime cinque stagioni di Don Matteo. Le riprese del nuovo ciclo di episodi cominciano il 24 maggio tra Spoleto e Roma e se non ci saranno pause o intoppi, la messa in onda di Don Matteo 13 è prevista su Rai 1 per gennaio del 2022.

D’altronde Insinna è rimasto legato al personaggio di Anceschi con enorme affetto. L’attore ha paragonato recitare accanto a Terence Hill e Nino Frassica a “giocare con Pelè e Maradona” e in un’intervista del 2019 già auspicava un ritorno nella fiction, “anche di passaggio”. “Anceschi che ha sbagliato strada, o ha finito la benzina… proprio per il gusto di essere di nuovo con tutti loro”, ha detto l’erede di Frizzi a L’eredità.

La strategia per questa apparizione speciale dovrebbe essere simile a quella già adottata nella dodicesima stagione con Simone Montedoro, riemerso per una puntata nei panni del capitano Tommasi accanto a Nadir Caselli e Giorgia Surina.

Flavio Insinna è il capitano Anceschi in Don Matteo (foto: Twitter @DonMatteoRai)

Don Matteo 13, il cast delle nuove puntate sul set a Spoleto

La trama orizzontale di Don Matteo 13 è ancora top secret. Resta da capire se con Insinna ci sarà pure Milena Miconi, l’attrice che ha interpretato Laura Respighi, la seconda moglie del capitano nonché sindaco di Gubbio.

Di sicuro nel cast, oltre ai protagonisti Hill e Frassica, sono confermati Maria Chiara Giannetta (il capitano Anna Olivieri), Nathalie Guetta (la perpetua Natalina), Francesco Scali (il sacrestano Pippo) e Maurizio Lastrico (il pm Marco Nardi).

Le ultime novità dal set arrivano – ovviamente a modo suo – dal profilo Instagram di Nino Frassica: “Si gira a Spoleto e Spoleto rimane Spoleto tranne rari casi, Cecchini diventa biondo, la capitana è di sesso femminile altrimenti sarebbe stata capitano, Assuntina dopo un concorso è stata Assunta ed ultimissime novità: Natalina si fidanza con l’appuntato Castiglione e la bicicletta di Don Matteo ha una nuova fidanzata”.