Pio e Amedeo contro Fedez: “Fai polemica e vendi prodotti”, “Ingaggiati dalla Rai per sputtanarmi”

Il rapper e produttore “paraguru” e ideologo del web contro la coppia comica che non piace ai benpensanti, specie se di sinistra. È il tenore dello scontro che si consuma tra Fedez e Pio e Amedeo. La rissa comincia in televisione e finisce sui social, ovviamente. Lo start avviene durante i Music Awards 2021, la quindicesima edizione dell’evento musicale in onda su Rai 1 in diretta dall’Arena di Verona.

Pio e Amedeo Fedez: è rissa tra tv e social

Pio e Amedeo sono premiati per il “linguaggio innovativo” e nell’accettare il riconoscimento si lanciano in un intervento sulla libertà d’espressione. “Ci avevano detto: i dirigenti della Rai censurano, non si può dire niente, invece no”, esordiscono i comici pugliesi ricordando la loro presenza al Festival di Sanremo del 2019 condotto da Claudio Baglioni.

“La Rai è libera – aggiungono i due – c’erano tutti i dirigenti lì dietro, nessuno si è permesso di venire da noi a dirci: ragazzi che dite? Di cosa parlerete? Nessuno. Anche perché se ce lo avessero chiesto, ci saremmo inventati altre cose”.

Su un argomento simile, è inevitabile tornare sul caso che ha visto Fedez scagliarsi contro la Rai per la presunta censura ad un suo intervento anti-Lega in occasione del Concertone del Primo Maggio. “Se uno va in diretta – ironizzano Pio e Amedeo – può dire quello che pensa, non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a trascinarti via dal palco. E anche qualcun altro avrebbe potuto fare così. Federico, fai la polemica, ti piace che si fa il traffico sui social. Poi fai swipe up e ti vendi i prodotti: ‘Comprati lo smalto che ho fatto io’, ‘Comprati la valigia’”.

Fedez e Pio e Amedeo

Fedez Pio e Amedeo, la replica su Instagram: “Perdete smalto”

La furiosa replica di Fedez non si fa attendere e arriva di notte in una delle sue storie di Instagram. “L’ho trovata una grande installazione artistica – dice sarcastico il rapper commentando l’esibizione del duo –. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi dei nomi di politici perché manca il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti cercando di sputtanare l’avversario senza contraddittorio”.

A quel punto Fedez tira in ballo il discusso monologo di Pio e Amedeo dell’ultima puntata di Felicissima sera, lo show del duo campione d’ascolti su Canale 5, durante il quale hanno affrontato a modo loro il tema del politicamente corretto e l’importanza dell’intenzione e dell’ignoranza con cui si pronunciano determinate parole.

“Spero un giorno di diventare un anticonformista e un antisistema come voi – conclude il cantante –. Domani comincerò uscendo per strada e dando del neg** e fro** a tutti per strappare dei bei sorrisoni. Apro anche il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per venderli”.