Sembra una puntata di The Crown, e invece è il titolo che sta impazzando su tutte le cronache mondane ed estere: Harry e Meghan lasciano la Corona? Dopo la loro ultima visita in Canada sembrerebbe proprio che i giovani duchi del Sussex abbiano espresso volontà di ‘distaccarsi’ da Buckingham Palace, e di iniziare a lavorare in autonomia per mantenersi indipendentemente.

Le dichiarazioni secondo le quali Harry e Meghan lasciano la Corona

“Dopo molti mesi di discussioni”, si legge sull’account instagram della coppia reale “abbiamo deciso di assumere un nuovo ruolo nell’istituzione. Non saremo più membri “senior” della famiglia reale, ci trasferiremo in Canada e lavoreremo per essere economicamente indipendenti”. Una notizia che è esplosa subito, ma che chiaramente non è così drastica come sembra: “Ma continueremo a sostenere pienamente la Regina e ottempereremo agli obblighi della casa Reale – rassicurano i due – Cresceremo nostro figlio in un “equilibrio geografico”, rispettando la tradizione regale, e ci concentreremo sul prossimo capitolo, il lancio di una nuova organizzazione umanitaria”.

Il dato che ha generato più shock è che il fatto che la notizia ‘Harry e Meghan lasciano la Corona’ è stata comunicata e diffusa direttamente dai canali social della coppia, e solo in un secondo momento sarebbe poi arrivata all’orecchio della Regina Elisabetta – che a quanto si vocifera sarebbe ‘seccata’ dalla vicenda.

La Regina è ‘seccata’, i commenti sotto la foto impazzano e nasce già l’hashtag ‘Megxit’

Da Buckingham Palace è arrivata subito una nota di rettifica: “Sono cose complicate, necessitano tempo”, ma tra i commenti sono tutti pronti a giurare che è lei, la duchessa del Sussex ad aver guidato Harry fuori dalla sua famiglia… Come si evolverà la vicenda dei reali? A quanto pare si sta per aprire un flusso di rumors e gossip che faranno invidia al Grande Fratello Vip.