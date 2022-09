Rocco Siffredi su Ilary e Totti: “Se c’è amore vero le corna le perdoni”

Mentre la loro rottura prende una virata particolarmente amara, dal punto di vista pubblico, arriva un consiglio/sentenza di Rocco Siffredi su Ilary e Totti. L’attore e produttore è stato intervistato da Mow Magazine, ed ha voluto esprimere la sua opinione in merito a quanto accaduto, in particolare sui rumors che vedono, apparentemente, l’origine di questa separazione in alcuni sms trovati dall’ex capitano della Roma: “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi“, ha raccontato lui stesso pochi giorni fa al Corriere.

Cos’ha da dire Rocco Siffredi su Ilary e Totti

In merito proprio a queste confessioni, ecco cos’ha detto Rocco Siffredi su Ilary e Totti: “Conosco Francesco, abbiamo trascorso anche qualche giorno di vacanza insieme trovandoci più volte nello stesso posto. Quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Lei invece è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice“. Il suo punto è quello di affrontare la crisi in modo costruttivo, non distruttivo: “Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a pensare alla sua famiglia, perché temo che si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa“.

Dal suo punto di vista la situazione è chiara: “Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. L’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo“. Infine, la sentenza: “Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio…“