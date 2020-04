Doc – Nelle tue mani, ecco quando vedremo le altre quattro puntate

Record di ascolti per il medical drama di Rai 1 con Luca Argentero: il finale di stagione è previsto per l'autunno, virus permettendo

Doc – Nelle tue mani ha chiuso col botto. L’ultimo episodio della fiction con Luca Argentero, andato in onda giovedì 16 aprile su Rai 1, è stato seguito da 8,7 milioni di telespettatori con il 31,4% di share. Un risultato straordinario, che ha subito scatenato i fan del medical drama ispirato alla vera storia di Pierdante Piccioni: quando vedremo gli altri quattro episodi delle otto prime serate previste?

Doc Nelle tue mani, episodi finali in autunno

Le quattro puntate sono soltanto la prima parte della prima stagione. Le altre quattro verranno trasmesse da Rai 1 nell’autunno 2020, se l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Covid-19 sarà finita e la Fase 2 avrà successo.

Le riprese di Doc – Nelle tue mani sono state interrotte proprio quando è esplosa l’epidemia. Se tutto andrà per il meglio, la troupe tornerà sul set osservando le misure di sicurezza per ultimare le riprese e garantire al pubblico di affezionati il gran finale di stagione in autunno.

Ospite di Fabio Fazio nell’ultimo appuntamento di Che tempo che fa, disponibile su RaiPlay, Luca Argentero ha commentato con emozione il successo della fiction. A partire dal titolo, Nelle tue mani, la serie è un omaggio a medici, infermieri e personale sanitario che in questo periodo difficile è ogni giorno in prima linea.

“Il titolo – ha spiegato l’attore torinese – è stato pensato prima di questo momento storico che stiamo vivendo, ma perché tutto questo lo abbiamo intuito, parlo da profani, da ‘cinematografari’, circa un anno fa, quando abbiamo iniziato a lavorare a questa storia e abbiamo passato tanto tempo in un reparto d’ospedale”.

Doc Nelle tue mani, cast a un bivio: le parole di Argentero

Argentero è orgoglioso di aver portato sullo schermo un personaggio come Andrea Fanti. Nell’ultimo episodio, lo abbiamo visto scoprire la bulimia della figlia Carolina (Beatrice Grannò), riavvicinarsi all’ex moglie Agnese (Sara Lazzaro) e vedere riaffiorare pezzi del passato, nonostante gli ostacoli del primario Sardoni (Raffaele Esposito).

Anche i suoi colleghi, da Giulia (Matilde Gioli) ed Elisa (Simona Tabasco) a Lorenzo (Gianmarco Saurino) e Gabriel (Alberto Malanchino), sono alle prese con numerosi problemi.

“Quando sei un paziente, al di fuori di questo momento – ha raccontato Argentero – non ti rendi davvero conto di cosa vuol dire assumersi le responsabilità che tutti i giorni queste persone si assumono. A volte c’è anche un po’ di spocchia: la gente si cura su internet, ognuno diventa il medico di sé stesso, invece di affidarsi nelle mani di qualcuno. Ci sono persone che dedicano la loro vita a prendersi cura di noi, e noi abbiamo indossato quel camice con grande senso di responsabilità”.