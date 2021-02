Dopo il famigerato episodio di Alda D’Eusanio eliminata per le sue ‘accuse’ contro Paolo Carta (marito della Pausini) si schiera anche Roberta Bruzzone contro il GF Vip: “Sono sconcertata. Faccio fatica a pensare che l’editore non sia consapevole di cosa stia accadendo in quel determinato programma che così facendo scatena dinamiche pericolose.”

La dinamica dell’incidente della D’Eusanio ha sconvolto la criminologa: ecco cosa pensa ci sia dietro

La criminologa apparsa anche nelle recenti edizioni di Ballando Con Le Stelle, intervistata da FQ magazine, non ha risparmiato amarezza e severità nella sua critica al reality show Mediaset: “Non si può in un contesto come quello del ‘Grande Fratello Vip’ trattare con questa leggerezza temi delicati (la violenza domestica, nel caso specifico, raccontata dalla concorrente in relazione alla coppia Pausini-Carta, n.d.r.), parlo anche in generale. È discutibile lo scenario, così come è discutibile un programma che è diseducativo sotto ogni punto di vista. Nel cast in mezzo ad alcuni concorrenti ragazzini, ci sono persone di una certa età (si suppone di esperienza navigata) che pronunciano frasi terribili e non si rendono conto di quello che dicono. “

Perché si è scagliata Roberta Bruzzone sul GF Vip? ” In un momento di grande depressione e crisi non dovrebbe andare in onda”

In aggiunta, il motivo che vede la Bruzzone contro il GF Vip, ha anche a che fare con il momento storico: “Un programma del genere in un contesto di grande depressione e crisi come quello che stiamo vivendo, non dovrebbe andare proprio in onda. Se costruisci un programma con queste caratteristiche e fai delle polemiche e dei comportamenti negativi il filo rosso che tiene in piedi il ‘gioco’ per qualche punto di share in più, c’è una corresponsabilità. Faccio fatica a pensare che l’editore non sia consapevole di cosa stia accadendo in quel determinato programma che così facendo scatena dinamiche pericolose.”