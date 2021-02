Bufera su Andrea Pucci: il conduttore de La pupa e il secchione bacia e abbraccia i tifosi dell’Inter

Polemiche su Andrea Pucci, il conduttore del reality show La pupa e il secchione. Il comico milanese è stato ripreso all’esterno dello stadio San Siro mentre, durante il derby Inter-Milan, bacia e abbraccia altri tifosi nerazzurri senza mascherina. Il video è stato postato sui social e ha sollevato un polverone. Nelle immagini si vede Pucci non rispettare alcuna misura anti-Covid: niente mascherina e distanziamento né rispetto della richiesta di evitare assembramenti.

Andrea Pucci, stadio amaro: il video corre sui social

Il video è stato postato su Twitter dalla pagina Trash Italiano. I commenti degli utenti sono spietati: “Che caduta di stile”, “Che vergogna”, “Non è che Pucci abbia mai spiccato per le uscite intelligenti”, “Il degrado sociale”, “Come giocarsi una carriera”.

Altre persone aggiungono che “c’è gente che è stata massacrata per molto meno” e che “capisco la passione per il calcio ma certe esternazioni in un clima del genere, dove si parla di rinchiuderci di nuovo in casa, anche no”.

Le immagini fanno ancora più discutere dal momento che sono avvenuti momenti di tensione tra le due tifoserie a poche ore dall’inizio del derby. Dopo il passaggio del pullman rossonero davanti al Gate 14, centinaia di supporter del Milan si sono diretti verso l’ingresso del parcheggio dello stadio nei pressi del raduno della Curva Inter. Le forze dell’ordine hanno evitato il contatto e hanno separato nettamente le tifoserie.

Andrea Pucci

Andrea Pucci Inter maniaco: i telespettatori lo massacrano

Giuseppe Candela, giornalista per Dagospia e per il sito del Fatto Quotidiano, ha condiviso il video incriminato con Pucci ultras scalmanato, commentando con un laconico: “Che imbarazzo. Ma la cosa non mi sorprende”.

Le critiche degli spettatori si allargano a Mediaset, che ha messo Pucci alla conduzione di un programma di prima serata come La pupa e il secchione e Daniela Martani, che ha espresso posizioni considerate “negazioniste” sul Covid, nel cast dell’imminente reality L’isola dei famosi.

Pucci, dal canto suo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto. E in molti sono andati a riprendere un suo post di qualche giorno fa su Alda D’Eusanio, espulsa dal Grande Fratello Vip e definita “inutile” dal conduttore per i suoi “scivoloni” pubblici.