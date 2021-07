Il film su Lady Diana è pronto: sarà presentato in anteprima a Venezia 78

Spencer, il film su Lady Diana con Kristen Stewart nei panni della Principessa di Galles, sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia, in scena dall’1 all’11 settembre. Lo anticipa il magazine Variety, secondo il quale il biopic diretto dal regista cileno Pablo Larraín sarà nel concorso ufficiale di Venezia 78. Uno dei titoli più attesi della stagione ricostruirà un periodo particolare nella vita della principessa del popolo.

Il film su Lady Diana a Venezia 78

Scritto da Steven Knight (il prolifico sceneggiatore inglese e creatore della serie Peaky Blinders), Spencer è ambientato nel 1991, durante un Natale nella residenza reale di Sandringham. Il matrimonio infelice e “un po’ troppo affollato” (causa Camilla Parker Bowles) tra Carlo e Lady Diana, celebrato nel 1981, è ormai agli sgoccioli. Il burrascoso divorzio si consumerà nel 1996. Ma quel weekend natalizio a Sandringham è la goccia che fa traboccare il vaso: è proprio in quei giorni che Lady D fa la sua scelta e decide di dire basta.

Quella settimana cruciale durante la quale Diana preferisce rinunciare al titolo di principessa è al centro del film, che vedrà Jack Farthing nel ruolo di Carlo d’Inghilterra. Il cast include anche Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris. La Royal Family è interpretata da Olga Hellsing (Sarah Ferguson, Duchessa di York) e Thomas Douglas (John Spencer, il padre di Diana). Amy Manson sarà invece Anna Bolena nelle scene più visionarie del film. “Sarà qualcosa di mai visto prima d’ora, ma non posso aggiungere altro”, ha rivelato l’attrice scozzese a Good Housekeeping.

La direttrice della fotografia è Claire Mathon, la collaboratrice di Céline Sciamma al recente Ritratto della giovane in fiamme. Prodotto da Juan de Dios Larraín per Fabula Films, da Jonas Dornbach e Janine Jackowski per Komplizen Film e da Paul Webster per Shoebox Films, Spencer uscirà nel 2022, in occasione del venticinquesimo anniversario della morte di Diana.

Kristen Stewart è Lady D in Spencer (foto: Focus Features)

Kristen Stewart è Diana Spencer “in un momento di svolta”

Il film di Larraín “è un tuffo nell’immaginazione emotiva legata a chi fosse Diana in un momento di svolta fondamentale nella sua vita. È uno sforzo straziante per lei tornare indietro, anche perché si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei”, ha detto la star di Twilight e Underwater.

“È un film prodotto in modo indipendente per il grande schermo sulla dichiarazione di indipendenza di una donna iconica. Non potremmo essere più entusiasti”, hanno, invece, spiegato i produttori e lo stesso Pablo Larraín, che si è già confrontato in passato con il racconto di una vita incredibile quando ha diretto Natalie Portman nel biopic Jackie. Il film sulla moglie e poi vedova del presidente degli Stati Uniti JFK è valso all’attrice la terza nomination all’Oscar della sua carriera. Se Spencer sarà l’occasione giusta per condurre Kristen Stewart all’ambita statuetta, lo scopriremo solo quando il film arriverà sugli schermi.