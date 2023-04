Anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle Signore 7

Ci siamo, ormai con gli inizi di aprile siamo arrivati al fatidico gran finale de Il Paradiso delle Signore 7. L’ultima puntata della celebre fiction di Rai Uno già promette di essere piena di sorprese, tra addii, colpi di scena e ritorni di fiamma…Ma è proprio da questi prossimi episodi che preparano al finale de Il Paradiso delle Signore che cominciano a cambiare le carte in tavola, in particolare (spoiler alert!) quando la contessa Adelaide di Sant’Erasmo si troverà a dover lasciare Milano, senza spiegare bene le ragioni del suo gesto. Che altro?

Cosa succederà nel finale de il Paradiso delle Signore 7

A quanto pare la celebre protagonista non sarà solo evasiva rispetto ai motivi della sua uscita di scena, proverà anche a ‘depistare’ con risposte false. Ma come mai? Adelaide potrebbe trovarsi in Francia – per via di quanto confidato a Marcello. Ma in realtà, secondo quello che spiega la stessa contessa di Sant’Erasmo, il suo viaggio riguarda una persona a lei cara in fin di vita, però la bugia è evidente: perché dire di essere fuori Italia?

A fornire un’ipotesi a dir poco sconcertate è il sito Blastingnews.it, che sospetta che dietro questa sconcertante partenza potrebbe esserci addirittura il ritorno di Achille, suo marito, da tutti ormai dato per morto. In molti in effetti avevano sollevato dubbi dopo la scena dell’aggressione da parte di Umberto: che si stia preparando il terreno per un colpo di scena?

Certo, se nel finale de Il Paradiso delle Signore venisse fuori che l’ex marito della contessa, nonché padre biologico di Flora, fosse ancora in vita, le cose prenderebbero una piega veramente molto diversa per Adelaide. E a qual punto, non preoccupatevi, la storia continuerà: il palinsesto Rai ha già in servo la stagione 8 della celebre fiction con Vanessa Gravina e Roberto Alpi!