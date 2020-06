Ballando con le stelle, Milly Carlucci chiude il cast: spunta Alessandra Mussolini

Ballando con le stelle è confermato come il varietà di punta di Rai 1 della stagione televisiva 2020/2021. Il talent a passo di danza, rimandato a causa dell’emergenza sanitaria, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli. Le prove iniziano il 18 agosto, quando in pista scenderanno tutti e tredici i concorrenti della quindicesima edizione. Ma chi sono i ballerini chiamati a sfidarsi da Milly Carlucci?

Ballando con le stelle, ballerini confermati: ecco il cast

Come detto, i concorrenti di Ballando sono tredici. Un numero insolito perché la Carlucci è riuscita a strappare il sì all’ultimo minuto ad un volto noto del piccolo schermo, e non solo: Alessandra Mussolini.

L’ex parlamentare, 58 anni, non è certo nuova alla carriera artistica, anzi. Quando era appena quattordicenne, ha recitato in Una giornata particolare di Ettore Scola e in altre commedie del periodo, arrivando addirittura a posare per Playboy.

La Mussolini, presenza fissa di numerosi salotti televisivi Mediaset, si affianca agli altri dodici ballerini già annunciati nelle scorse settimane. Ecco il cast completo.

Barbara Bouchet

Antonio Maria Catalani

Rosalinda Celentano

Paolo Conticini

Ninetto Davoli

Costantino Della Gherardesca

Elisa Isoardi

Alessandra Mussolini

Gilles Rocca

Lina Sastri

Daniele Scardina

Vittoria Schisano

Tullio Solenghi

La giuria è composta dai confermatissimi Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni.

Quanto alle disposizioni anti-Covid, la Carlucci ha spiegato al sito DeAByDay che il suo team sta lavorando per cercare di fare Ballando “il più possibile fedele a se stesso”.

“Non vorremmo fare un programma ‘deformato’ dal coronavirus. Dovremo avere delle attenzioni particolari nel nostro modo di lavorare. Probabilmente ci saranno ancora misure di sicurezza da adottare per la salute, ma questo vorremmo che non incidesse sul risultato che vedrete a casa. Perché deve essere un momento di divertimento, di liberazione e di grande sorriso. Dopo tutto quello che abbiamo passato ci meritiamo davvero di sorridere”, ha spiegato la presentatrice.

Milly Carlucci (foto: Facebook @MillyCarlucciOfficial)

Ballando con le stelle, quando inizia il talent di Rai 1

L’edizione numero 15 di Ballando, sospesa il 13 marzo scorso, è composta da 10 prime serate e va in onda a partire da sabato 12 settembre 2020.

L’orario d’inizio è fissato alle 20.40, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Per la Carlucci sarà una stagione davvero impegnativa: la conduttrice, concluso Ballando, si tufferà sulla seconda edizione dello show-rivelazione Il cantante mascherato.

Il programma andrà in onda nei venerdì sera di gennaio 2021, avrà un maggior numero di puntate e una giuria parzialmente rinnovata.