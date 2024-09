Chi può batterci?, tutto sul varietà one-shot di Rai 1 con Marco Liorni

Nell’offerta 2024-2025 della direzione Intrattenimento Prime Time di Rai 1 spicca la novità Chi può batterci?, il varietà one-shot del sabato affidato a Marco Liorni per aprire la stagione dell’intrattenimento delle rete ammiraglia. Reduce dalle fatiche del preserale con L’eredità, che torna da domenica 3 novembre ogni giorno alle 18:45, il presentatore romano si confronta con un format nuovo di zecca. Una sorta di versione riveduta e corretta di 1 contro 100.

Chi può batterci, Rai 1 punta su Marco Liorni

Schierato contro il ritorno di Tú sí que vales di Maria De Filippi, Chi può batterci? viene presentato dalla Rai come “il primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport in un clima all’insegna della leggerezza”. La sfida vede quindi impegnati 6 vip contro 101 nip, ovvero persone comuni che formano il pubblico in studio, schierate come una sorta di muro.

Marco Liorni si mette in gioco in prima persona: il conduttore sarà uno dei 6 vip in gara insieme a Diana Del Bufalo, Max Giusti, Romina Power, Pierpaolo Spollon e Ivan Zazzaroni. Il meccanismo del gioco promette di essere coinvolgente anche per il pubblico a casa. Come nei vecchi quiz, ogni personaggio famoso è il rappresentante di una materia. Nella prima parte, composta da sei prove, un vip deve rispondere a cinque domande a risposta multipla, alle quali i 101 del muro rispondono prenotandosi con un telecomando. Il vip, tuttavia, non sa qual è la risposta giusta ma può consultarsi con il resto della squadra.

Quando va in onda Chi può batterci?

Ad ogni risposta giusta del vip, la persona del muro che si è prenotata viene eliminata e così via fino al termine della manche. In caso contrario, il muro rimane integro e il vip rientra in gioco nella materia successiva. Il montepremi è di 50 euro per ogni persona eliminata: se per esempio dal muro vengono fatti fuori 50 concorrenti, il jackpot arriva a 2.500 euro. Il migliore dei 101, ossia chi riesce a dare il maggior numero di risposte corrette, si gioca il montepremi contro il vip rappresentante della materia in gioco in una gara di domande secche. In caso di ex aequo, va in finale chi è stato il più veloce.

Novità autoconclusiva del palinsesto autunnale di Rai 1, Chi può batterci? va in onda sabato 21 settembre in una serata unica. L’obiettivo dell’ammiraglia è contrastare il debutto di Tú sí que vales su Canale 5 e servire a lanciare la 19esima edizione di Ballando con le stelle, al via dal 28 settembre e in onda ogni sabato fino al 21 dicembre.