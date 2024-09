Amadeus, stoccata micidiale ad Affari tuoi: “Consiglio di festeggiare a fine stagione”

Si sente sicuro di sé Amadeus e in vista dell’inizio di Chissà chi è, la “rinnovata” versione di Soliti ignoti che debutta domenica 22 settembre sul Nove, sferra una stoccata nei confronti del suo ex programma Affari tuoi. È il preludio all’accesa sfida dell’access prime time, che nella stagione televisiva 2024-2025 vede la new entry Ama sull’ammiraglia Discovery contro il gioco dei pacchi di Rai 1 e Striscia la Notizia su Canale 5, al via lunedì 23 settembre.

Amadeus: Affari tuoi? “Meglio festeggiare a fine stagione”

“Non ho mai visto nemmeno un minuto del nuovo Affari tuoi perché non guardo mai i programmi quando li lascio”, dichiara uno spavaldo Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti del Nove. “Non sono in grado di dire come sia il programma, penso bene guardando gli ascolti. Sono felice di aver consegnato un prodotto così forte alla Rai. Non dimentichiamo che quando l’ho ripreso era stato chiuso anni prima al 16%”, aggiunge in un misto di orgoglio e delusione.

“Mi avrebbe fatto piacere sentire dalla Rai dei ringraziamenti ad Amadeus per aver lasciato una macchina perfetta. Il programma nel tempo avrà certamente un abbrivio, si capirà poi come andrà: io consiglio sempre di festeggiare alla fine di una stagione, non all’inizio”, sottolinea velenoso. “Non posso negare che non c’era nessuno all’ultima registrazione di Affari tuoi, nemmeno un dirigente. E non posso negare che mi sia dispiaciuto, ma più per tutta la squadra che per me”, specifica con un certo rancore.

Amadeus, Nove paga meglio della Rai (ma non solo)

Grazie all’arrivo di Stefano De Martino alla conduzione, Affari tuoi appare completamente rinvigorito. Il game show sta facendo ottimi ascolti: una media di 4 milioni di telespettatori con oltre il 20% di share. Totalmente demolita la concorrenza di Paperissima Sprint su Canale 5. “Economicamente la Rai ha fatto di tutto per trattenermi. Sulla scrivania del mio avvocato c’erano due bozze di contratto, una del Nove e una della Rai, ed erano identiche. C’erano le stesse proposte che io oggi sto presentando a Discovery. Dal punto di vista affettivo, certamente, qualcosa è mancato”, rivela Amadeus.

Insomma, i rapporti con i vertici attuali di viale Mazzini non sono minimamente paragonabili a quelli più stretti che il presentatore aveva con Teresa De Santis, Stefano Coletta e Carlo Fuortes. Va ricordato che lo stipendio del conduttore a Discovery sarà di 2,5 milioni di euro l’anno per quattro anni per un totale di 10 milioni e un investimento complessivo del network nei suoi programmi di 100 milioni. Per condurre Affari tuoi Amadeus guadagnava tra gli 800mila e i 900mila euro l’anno, ai quali si aggiungevano i 700mila euro (cifra non confermata) per Sanremo fino a raggiungere un totale che sfiorava i 2 milioni.