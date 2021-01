Eduardo Scarpetta sarà Renato Carosone in una fiction di Rai 1

La Rai ricorda Renato Carosone con un film che celebra l’indimenticato cantautore e pianista a 100 anni dalla nascita e a 20 dalla scomparsa. È Eduardo Scarpetta, il giovane e talentuoso erede della dinastia degli Scarpetta-De Filippo, ad interpretare Carosone nel tv movie diretto da Lucio Pellegrini (già regista di commedie e fiction come È nata una star? e Tutto può succedere) su sceneggiatura di Giordano Meacci e Francesca Serafini. La produzione è della Groenlandia di Matteo Rovere in collaborazione con Rai Fiction.

Renato Carosone, film in arrivo su Rai 1: la trama

Nato a Napoli nel 1920, Renato Carosone diventa popolarissimo negli anni ’50 con Maruzzella, ma sono i brani successivi, da Torero a O sarracino e Tu vò fa l’americano, composti assieme al paroliere Nisa, che conquistano definitivamente il pubblico.

Il film racconta la sua vita a ritroso, partendo dalla New York nel 1958, dove Carosone sta provando le canzoni del concerto che terrà alla Carnegie Hall, il tempio della musica classica e jazz newyorchese nel quale si sono esibiti maestri come Benny Goodman e Duke Ellington.

Quel live è la consacrazione per la band del pianista, che riceve anche all’estero un enorme successo, grazie al ritmo coinvolgente della sua musica e alle performance comiche dell’eclettico batterista Gegè Di Giacomo e del chitarrista olandese Peter Van Wood.

Seduto al pianoforte, Carosone ripercorre i momenti più significativi della sua vita e della sua carriera, dall’infanzia a vico dei Tornieri all’esperienza africana in Eritrea, fino alla svolta del 1954 che lo consacra come “re dello swing” e uno dei più grandi innovatori della musica italiana.

La fiction, ovviamente, non trascura l’incontro fondamentale con Italia Levidi, detta Lita, ballerina e ragazza madre veneziana che nel 1938 diventa sua moglie.

Renato Carosone ed Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta Carosone: chi è il discendente della famiglia di attori

Carosone sarà interpretato nel film da Eduardo Scarpetta, attore napoletano lanciato da L’amica geniale, nel quale è stato Pasquale Peluso, il figlio maggiore di Alfredo e Giuseppina da sempre attratto da Lila.

Classe 1993 e discendente della famosa famiglia di attori, Scarpetta ha studiato alla Scuola Cònia diretta da Claudia Castellucci e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Finora ha fatto molto teatro e pochissimo cinema, fatta eccezione per il lavoro con Mario Martone. Il regista l’ha voluto in Capri-Revolution e nel prossimo Qui rido io, biopic su Eduardo Scarpetta in cui Toni Servillo sarà proprio il grande commediografo.

Scarpetta ha raccontato a Vanity Fair che il suo cognome “non è una colpa”. Il padre Mario, attore anche lui che aveva fatto il vigile della supercazzola in Amici miei, avrebbe preferito che diventasse calciatore, mentre la mamma, che ha recitato in Un posto al sole, gli ha sempre consigliato la via del teatro.

Nel cast del film dedicato a Carosone, spiccano accanto a Scarpetta anche Ludovica Martino, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio e Marianna Fontana.

La colonna sonora, infine, porta una firma d’eccezione: quella di Stefano Bollani, che ha composto e adattato le musiche originali.