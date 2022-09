Ed eccoci qui, anche quest’anno, con una nuova puntata del GF Vip: la versione ‘famosa’ del mitico reality, arrivato alla settima edizione, ha esordito lunedì 19 settembre in prima serata con 2.636.000 spettatori pari al 21.73% di share (non riuscendo però a battere la concorrenza della replica di Lolita Lobosco su Rai1).

Chi abbiamo visto nella prima puntata del GF Vip 2022

I concorrenti schierati in campo da Alfonso Signorini, che quest’anno si è fatto affiancare da Orietta Berti (scopri qui il suo cachet) e Sonia Bruganelli, è composto da:



Patrizia Rossetti, la mitica Carolina Marconi, Luca Salatino U&D, Daniele Del Moro GF 2016, Edoardo Donnamaria Rtl 102.5, Elenoire Ferruzzi Influencer, Pamela Prati (di ritorno dopo una delle prime edizioni del Grande Fratello VIP), Antonio Spinalbese (compagno di Belen da cui ha avuto la figlia Luna Marie), Attilio Romita dal TG1, Nikita Pelizon (ex Pechino Express e Temptation Island), Amaurys Pérez Idem (pallanuotista, ex concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express e l’isola dei Famosi, Wilma Goich (da Sanremo e dalla storia della musica italiana), e, infine, due fratelli vip: Ginevra Lamborghini (Elettra) e Charlie Gnocchi (Gene).

Ed è proprio la prima citata, la storica giornalista Patrizia Rossetti ad aver fatto parlare di sé per la sua confessione personale e ‘intima’ nella prima puntata del GF Vip: nel decidere, infatti, come dividersi nelle camere e quale ‘compagno di letto’ scegliere, la presentatrice ha spiegato senza fronzoli che: “Sono quattro anni che non batto chiodo e non dormo nemmeno con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino lo troverò, io la penso in questa maniera“. Non che le siano mancati gli ‘stimoli’: “Certo che ho occasioni. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io sono sono più esigente. Alla mia età credo che sia normale. Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi. Non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata, coccolata, corteggiata. Poi nel nostro ambiente non è facile…“

Ma la piccola, rivelatoria, battuta che ha davvero stupito tutti e che sta facendo impazzire il web, già pieno di reazioni a metà tra il disperato e l’affascinato, è venuta in realtà dallo studio, ovvero da Orietta Berti in persona che, contrariamente a quanto (non) specificato pubblicamente, ha anticipato: “Mi divertirò per tutti questi sette mesi”. Sette mesi?

Il pubblico non si aspettava che questa edizione fosse così longeva! Cos’avranno in serbo per farla durate così tanto?