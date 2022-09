Notizie belle bellissime: avete presente Madama Butterfly di Giacomo Puccini ed il celebre spettacolo che la Royal Opera House di Londra ha portato in scena per la prima volta nel 1905? La storia del tenente Pinkerton e di Cio-Cio-San, la geisha quindicenne, arriverà sul grande schermo per la prima volta in diretta in più di 850 sale di circa 26 paesi del mondo il 27 settembre. Anche in Italia: qui la lista di tutti i cinema!

Uno straordinario evento: Madama Butterfly in diretta al cinema

Per la regia di Moshe Leiser e Patrice Caurier, Madama Butterfly include alcune delle musiche più strazianti che il compositore abbia mai scritto – dalla famosa aria di Butterfly, “Un bel dì, vedremo”, al “Coro a bocca chiusa” – quindi preparate i fazzoletti!

Dietro questo incredibile lavoro per rendere fruibile la messa in scena della Royal Opera è frutto di lunghe conversazioni tra il team della Royal Opera House, accademici, operatori, interpreti ed esperti del mondo asiatico, che insieme hanno ispirato modifiche discrete ma importanti a diversi aspetti dell’opera, tra cui il trucco, le parrucche, i costumi e i movimenti.

L’evento al cinema è interpretato da un cast internazionale: l’acclamata soprano italiano Maria Agresta nel ruolo di Cio-Cio-San, il tenore americano Joshua Guerrero nel ruolo del tenente B.F. Pinkerton, il baritono spagnolo Carlos Álvarez nel ruolo di Sharpless e il mezzosoprano inglese Christine Rice nel ruolo di Suzuki. La direzione è affidata a Nicola Luisotti.

Il programma cinematografico della Royal Opera House ha portato l’opera e il balletto al pubblico di tutto il mondo sin dal 2008. Nel biennio 2022/23, ben 13 produzioni del Royal Ballet e della Royal Opera saranno trasmesse in più di 1.300 cinema dal Regno Unito alla Nuova Zelanda. Ogni appuntamento offre al pubblico il miglior posto in sala e include filmati esclusivi raccolti dietro le quinte, interviste e approfondimenti. Il programma è parte integrante del piano della Royal Opera House per espandere il suo pubblico e continuare a contribuire alla ripresa vitale del cinema a livello nazionale e internazionale.

Un’occasione bellissima per vivere la magia del teatro e del cinema in una sola sera grazie a Nexo Digital!