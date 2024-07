Estate 2024, i programmi in arrivo a luglio e agosto su Canale 5

A partire da lunedì 8 luglio Canale 5 rivoluziona i suoi programmi dell’estate 2024. Il palinsesto dell’ammiraglia Mediaset cambia volto sia nel daytime che nel prime time, a cominciare dal primo pomeriggio. Confermati l’appuntamento tradizionale con Beautiful, in onda ogni giorno alle 13:45, e lo spazio della soap turca Endless Love alle 14:15, la prima novità è già alle 14:45.

Canale 5: programmi tv dell’estate 2024

Canale 5 propone la prima tv di The Family, dizi turca con protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ e Serenay Sarıkaya. La serie va in onda per tutta l’estate: dura in totale 90 episodi. Al termine, La promessa alle 15:45 si allunga fino alle 16:55 per poi lasciare campo a Pomeriggio 5 News con Simona Brachetti e alle repliche di Caduta libera.

Nel fine settimana il daytime cambia con gli episodi inediti della soap turca My Home My Destiny (disponibile nella sua interezza su Mediaset Infinity) che si piazza alle 14:30. Nei pomeriggi del sabato e della domenica largo invece ai film, dalle biografie ai romantici come quelli del ciclo di Inga Lindström.

Canale 5, palinsesto aggiornato per l’estate

In prima serata gli appuntamenti musicali di Cornetto Battiti Live sono al lunedì, con tanti artisti in scaletta, la conduzione di Ilary Blasi e Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Martedì e mercoledì sono le serate dei film, dai grandi classici ai cult di oggi, ad esempio la prima tv free della commedia Crazy & Rich di Jon M. Chu, clamoroso successo di critica e pubblico negli Stati Uniti e risposta asiatica alla moda della diversity.

Giovedì è la giornata del docu-reality Temptation Island, con Filippo Bisciglia e le sette coppie alle prese con il loro viaggio nei sentimenti. La rosa della vendetta è fissa al venerdì, con protagonista Murat Ünalmıs di Terra amara. Nei fine settimana le repliche di Lo show dei record al sabato e la soap turca Segreti di famiglia alla domenica. Bisognerà aspettare settembre per rivedere i varietà di Maria De Filippi, le novità annunciate, il doppio appuntamento di Verissimo nel weekend e le soap che “sopravvivranno” alla riduzione degli spazi in palinsesto.