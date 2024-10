Pamela Anderson potrebbe essere candidata all’Oscar 2025 per The Last Showgirl

Incredibile ma vero: la sorpresa degli Oscar 2025 potrebbe essere Pamela Anderson. Passata alla storia come playmate di Playboy e soprattutto come bagnina sexy di Baywatch, l’attrice, 57 anni, si è reinventata grazie a The Last Showgirl, l’indie drama di Gia Coppola passato con successo al Festival di Toronto. A detta di analisti, critici ed insider, la sua performance potrebbe farle guadagnare una inaspettata candidatura dell’Academy.

Pamela Anderson, The Last Showgirl punta all’Oscar

Prodotto da Robert Schwartzman e Natalie Farrey e sceneggiato da Kate Gersten, The Last Showgirl è il terzo lungometraggio di Gia Coppola (la nipote di Francis Ford Coppola) dopo Palo Alto e Mainstream. Racconta la storia di Shelley (la Anderson), una showgirl che lavora da più di trentacinque anni come ballerina nello stesso spettacolo a Las Vegas. Quando il manager Eddie (Dave Bautista) annuncia che lo show verrà chiuso e lei licenziata, Shelley e le sue colleghe Jodie (Kiernan Shipka) e Marianne (Brenda Song) si ritrovano a dover prendere decisioni importanti sul loro futuro.

Sostenuta dalla sua migliore amica Annette (Jamie Lee Curtis), Shelley cerca una nuova vocazione nella vita e al tempo stesso cerca di recuperare il rapporto con la figlia Hannah (Billie Lourd) che conosce a malapena. “Nessuno mi ha mai offerto un ruolo così – racconta la Anderson al Festival di San Sebastián – e quando Gia Coppola mi ha proposto The Last Showgirl le ho detto: ‘Sei sicura che vuoi proprio me?’”.

The Last Showgirl, Pamela Anderson verso la nomination?

Dalle partecipazioni ai vari Ballando internazionali, l’attrice non ha mai smesso di lavorare, tuttavia al cinema è sempre apparsa in produzioni minori. “Gran parte della mia carriera si è basata sull’aspetto fisico – dice adesso –, per cui ho cercato di fare un esperimento con me stessa e pensare a chi sono davvero invece di lasciarmi definire dagli altri, come è accaduto molto a lungo”.

La corsa all’Oscar 2025 per la miglior attrice è agguerrita. Le favorite per una nomination sono Angelina Jolie versione Callas per Maria di Pablo Larraín, Tilda Swinton e Julianne Moore per La stanza accanto di Pedro Almodóvar (vincitore del Leone d’oro a Venezia 81), Mikey Madison per Anora di Sean Baker (Palma d’oro a Cannes), Nicole Kidman per Babygirl di Halina Reijn, Saoirse Ronan per The Outrun di Nora Fingscheidt e Karla Sofía Gascón per Emilia Pérez di Jacques Audiard.

“Agli inizi della mia carriera nell’intervista a Playboy dissi che avrei voluto essere una brava madre e vincere un Oscar – commenta realista la Anderson –, ma ora quella frase mi tormenta. Apprezzo questo film, ma non mi illudo”. The Last Showgirl uscirà negli Stati Uniti il 13 dicembre con Roadside Attractions, mentre non ha ancora un distributore italiano. Nella colonna sonora spicca la canzone Beautiful That Way, scritta da Miley Cyrus con Andrew Wyatt e Lykke Li.