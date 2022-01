Film e serie tv in uscita su Netflix a gennaio 2022 (2/4)

La programmazione con trame, trailer, cast e relative date di uscita dei film e serie tv in uscita su Netflix a gennaio 2022. Si arricchisce così di nuovi titoli il ricco catalogo Netflix, leader in Italia per la visione di film e serie TV in streaming senza limiti e senza interruzioni pubblicitarie.

Film: El comediante

Commedia diretta da Rodrigo Guardiola e Gabriel Nuncio con Gabriel Nuncio, Cassandra Ciangherotti, Adriana Paz, Cecilia Suárez, Alejandro Saevich, Eduardo Donjuan, Tenoch Huerta.

Gabriel ha pochi capelli, pochi soldi e poca fede. Quando la sua migliore amica Melissa le chiede di essere il donatore per avere un figlio, vede un’opportunità per diventare padre, essere una persona migliore, abbandonare la sua carriera saltuaria da comico e riprendere le sue ambizioni artistiche. Ma le sue vecchie frustrazioni lo boicottano e i suoi sogni si sfaldano. Così, finalmente, trova il suo posto nel mondo.

In uscita su Netflix da Venerdì 14 gennaio 2022.

Serie Tv: On Becoming a God (Stagione 1)

Commedia nera prodotta, tra gli altri, da George Clooney con Kirsten Dunst, Alexander Skarsgard, Théodore Pellerin, Mel Rodriguez, Beth Ditto, Ted Levine.

Ambientata in Florida all’inizio degli anni ’90, Krystal Stubbs (Kirsten Dunst) rimasta vedova, piena di debiti e con un figlio piccolo da crescere, non può far altro che riprendere in mano il business di multi-level marketing a schema piramidale caparbiamente intrapreso dal suo defunto marito e trasformarsi lei stessa in una spietata donna d’affari.

In uscita su Netflix da Sabato 15 gennaio 2022.

Film: La scuola serale

Commedia diretta da Malcolm D. Lee e interpretato da Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Taran Killam.

Teddy (Kevin Hart) lavora in un negozio che vende griglie per barbecue, mentre frequenta una donna ricca di nome Lisa; conquistata grazie ad una attenta strategia che lo fa apparire più ricco di quanto non sia in realtà. Tuttavia, la sua vita precipita proprio quando viene a sapere che sta per ereditare il controllo del negozio dato che l’attuale titolare sta per andare in pensione. Dopo aver fatto la proposta a Lisa, Teddy stappa una bottiglia di champagne che apre un serbatoio di benzina e innesca accidentalmente un’esplosione. Il direttore incassa i soldi dell’assicurazione e si trasferisce prontamente in Florida. Ora disoccupato, Teddy viene a sapere dal suo migliore amico Marvin che teoricamente potrebbe avere un lavoro presso la sua società di investimenti finanziari, ma solo se ha un diploma. Deve, però, vedersela con un’insegnante insolente e un preside vendicativo.

In uscita su Netflix da Sabato 15 gennaio 2022.

Film: Greed – Fame di soldi

Commedia diretta da Michael Winterbottom con Asa Butterfield, Sophie Cookson, Isla Fisher

Un’inchiesta offusca l’immagine di un grosso imprenditore del mondo della moda. Per salvare la propria reputazione, l’uomo decide di organizzare una festa stravagante sull’isola greca di Mykonos.

In uscita su Netflix da Sabato 15 gennaio 2022.

Film: Assassination Nation

Triller/Azione diretto da Sam Levinson con Suki Waterhouse, Hari Nef, Odessa Young, Danny Ramirez.

Durante l’ultimo anno di liceo, Lily e le sue amiche trascorrono il loro tempo tra feste e social network, pronte in ogni istante a postare selfie e video della loro quotidianità. Ma quando foto e video privati vengono diffusi in rete da un anonimo hacker, distruggendo le loro vite, negli abitanti della cittadina di Salem si scatena il delirio che porta alla follia omicida.

In uscita su Netflix da Martedì 18 gennaio 2022.

Film: Arizona

Commedia/Dramma diretta da Jonathan Watson con Elizabeth Gillies, Kaitlin Olson, Danny McBride, Luke Wilson.

Cassie Fowler è una madre sola ed un agente immobiliare costretta ad affrontare la crisi del settore del 2009. Tutto ciò passa però in secondo piano quando l’instabile Sonny si presenta furioso nell’ufficio, uccide il suo capo Gary e la rapisce.

In uscita su Netflix da Martedì 18 gennaio 2022.

Serie Tv: The Puppet Master: caccia all’impostore (Stagione 1)

Agghiacciante docuserie sulla storia di Robert Freegard, che nel corso di due decenni, ha controllato, truffato e derubato almeno sette donne e un uomo su quasi un milione di sterline, con il suo fascino subdolo, lasciandosi una scia di famiglie rovinate alle spalle.

In uscita su Netflix da Martedì 18 gennaio 2022.

Serie Tv: Viaggi prelibati: Messico

Docuserie su cibo e viaggi con Memo Villegas, dedicata allo spettacolo gastronomico, un’ode in immagini della cucina messicana e dei suoi sapori bizzarri e deliziosi che valgono pur un mal di pancia.

In uscita su Netflix da Mercoledì 19 gennaio 2022.

Serie Tv: Midnight Asia: Mangia · Balla · Sogna (Stagione 1)

La notte tira fuori il lato più giocoso delle metropoli asiatiche. Questa docuserie mostra il cibo, bevande, musica – ma anche i nottambuli che brillano al buio.

In uscita su Netflix da Giovadì 20 gennaio.

Film: Il trattamento reale

Commedia romantica diretta da Rick Jacobson con Laura Marano, Mena Massoud, Preston Crayford.

Isabella (Laura Marano) è la parrucchiera newyorkese Izzy, proprietaria di un salone di parrucchiera, non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa. Un giorno viene contattata per fare i capelli alle nozze di un affascinante principe; il principe Thomas (Mena Massoud) a capo di una nazione e sta per convolare in un matrimonio di convenienza. Entrambi impareranno che per prendere il controllo del proprio destino, bisogna seguire il proprio cuore.

In uscita su Netflix da Giovadì 20 gennaio.

Film: Messaggi e segreti

Dramma romantico diretto da con Nadine Labaki, Mona Zaki, Adel Karam, Eyad Nassar, Diamand Bou Abboud, George Khabbaz.

Ambientato a Beirut, una cena tra amici prende una strana piega, quando gli invitati accettano di lasciare i loro cellulari sul tavolo sbloccati, rivelando il contenuto di conversazioni private e segreti. È il remake in arabo del campione d’incassi italiano “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese.

In uscita su Netflix da Giovadì 20 gennaio.

