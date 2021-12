Mattino Cinque News fa ascolti da record: nessuno sente la mancanza della Panicucci?

Federica Panicucci ha momentaneamente lasciato Mattino Cinque, il programma di infotainment che presenta dal 2009, ma l’arrivederci della bionda conduttrice non sta nuocendo alla trasmissione, anzi. Il contenitore di Canale 5 è rimasto nelle mani di Francesco Vecchi e si è trasformato in Mattino Cinque News con risultati a dir poco ottimi. Gli ascolti crescono, come dimostra quanto accaduto nella giornata di martedì 14 dicembre.

Mattino Cinque News: ascolti da record

In onda dallo studio 15 di Cologno Monzese, Mattino Cinque News ha battuto Unomattina e Storie italiane. Il programma ha totalizzato 1 milione di spettatori con il 20,18% di share nella prima parte e 1,1 milioni di telespettatori con il 21,62% di share nella seconda.

La conduzione in solitaria di Vecchi, in coppia con la Panicucci dal 2016, convince il pubblico. Mediaset sta immaginando un futuro diverso per la conduttrice, rimasta fuori dalla sua “creatura” per preparare il concerto della Vigilia di Natale dall’Auditorium della Conciliazione di Roma e il Capodanno in Musica di Canale 5 la sera del 31 dicembre.

Panicucci tornerà a Mattino 5 il 10 gennaio, ma nel frattempo Mattino Cinque News sperimenta con ascolti più che lusinghieri la formula dell’uomo solo al comando, come Alberto Matano a La vita in diretta.

È il pubblico a volere questo? A ben vedere, il format di Mattino Cinque News richiama molto da vicino quello estivo di Morning News con Simona Branchetti. Lo stesso approccio vale per Pomeriggio Cinque News, con la Branchetti, brava giornalista del Tg5, in solitaria da lunedì 20 dicembre nello spazio pomeridiano solitamente appannaggio di Barbara D’Urso.

Francesco Vecchi a Mattino Cinque News (foto: MediasetPlay)

Francesco Vecchi, Mattino 5 ha il suo nuovo volto simbolo?

Tutto lascia pensare che l’informazione di Mediaset, soprattutto in vista dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e della corsa al Quirinale di Silvio Berlusconi, voglia rifarsi il look con una comunicazione meno trash e più affidabile e istituzionale.

La strategia a Cologno Monzese è quella di affidare l’approfondimento nel daytime natalizio a professionisti seri e qualificati come Vecchi e Branchetti per continuare ad informare i telespettatori negli slot di palinsesto solitamente riempiti da film a tema. Senza per questo rinunciare a contenuti più leggeri, come gli spazi dedicati al Grande Fratello Vip o alla cronaca rosa.