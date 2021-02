Memo Remigi confessa: “Ho avuto una storia con Barbara D’Urso per quattro anni”

Memo Remigi è la vera rivelazione di Propaganda Live. Ottant’anni e passa, il cantante si è reinventato inviato nei servizi in esterna del programma di La7. Il segreto del crooner è la spontaneità. Una dote che Memo non nasconde nemmeno in un’intervista concessa a Di Più Tv, nel corso della quale rivela la storia d’amore che ha vissuto con una famosa conduttrice, di diciannove anni più giovane di lui: Barbara D’Urso.

Memo Remigi e Barbara D’Urso: i retroscena

Remigi è stato sposato con la moglie Lucia Russo dal 1966. “In tanti anni di matrimonio – racconta il cantante – io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D’Urso”.

La relazione risale alla fine degli anni Settanta. Remigi era già famoso: all’epoca era conduttore di programmi televisivi e radiofonici, affiancava Topo Gigio ne L’inquilino del piano di sotto ed era ospite fisso di Fantastico. D’Urso invece aveva 19 anni e stava muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Scoperto il tradimento, la moglie Lucia non la prese bene. “Del resto, che cosa avrebbe dovuto fare? – ricorda Memo – Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”.

Barbara D’Urso: Memo Remigi “un anziano in lutto”

“Carmelita”, già colpita dalle critiche per i suoi programmi, non ha preso bene queste dichiarazioni. Nel corso di Pomeriggio Cinque, la presentatrice ha voluto precisare il “fastidio” che le hanno procurato le parole “un signore anziano che peraltro ha appena subito un lutto”. “Invece di chiudersi nel suo dolore – tuona la D’Urso – fa delle interviste. Ha parlato moltissimo di me, di una storia di amore vera, reale. Avevo 19 anni, quindi parliamo di più di 40 anni fa…”.

“La cosa che non mi piace – aggiunge la conduttrice – è che lui ha detto di aver tradito sua moglie con me. Non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un giorno, né di quattro anni come quella volta, con un uomo che avesse una moglie che l’aspettava a casa. La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato”.

“Peraltro, allora vivevo in un bilocale che pagavo con i miei soldini – conclude la presentatrice – e lui è venuto a stare da me. Potrei fare mille precisazioni ma è quello a cui tengo moltissimo. Mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna a causa mia”.

Barbara D’Urso (foto: Instagram @barbaracarmelitadurso)

Memo Remigi, moglie Lucia Russo scomparsa a 81 anni

Lucia e Memo sono tornati insieme poco dopo e sono rimasti sposati fino al 14 gennaio scorso, quando la donna è morta, a 81 anni, dopo una lunga malattia.

“Non è stata una dipartita improvvisa – ha scritto Remigi in un post pubblicato su Facebook, insieme a una foto che lo ritrae accanto alla moglie – ma sofferta già da tempo”.

“Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e – ha aggiunto il cantante –, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!”.