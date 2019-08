Tg1, il commosso addio di Alberto Matano: “Grazie a tutti”

Il giornalista lascia il tg dell'ammiraglia per condurre "La vita in diretta" con Lorella Cuccarini: ecco il video della sua ultima diretta

Alberto Matano saluta commosso il pubblico del Tg1. L’ultima conduzione del giornalista, che lascia il telegiornale dell’ammiraglia per condurre La vita in diretta con Lorella Cuccarini, è andata in onda il 25 agosto 2019. Il mezzobusto del tiggì saluta gli spettatori che lo vedranno dal 9 settembre in una veste inedita. “Allora, stasera ci salutiamo: per un po’ di tempo non farò il telegiornale, ma ci vediamo presto, qui su Rai 1. Grazie a tutti, arrivederci”: queste le parole del presentatore.

Alberto Matano lascia il Tg1: il video

Il video, condiviso dallo stesso Matano su Instagram, è diventato subito virale. “Arrivederci tg… grazie a tutti per i vostri bellissimi messaggi, ora comincia una nuova pagina”, ha aggiunto il conduttore.

Molti utenti hanno accolto con entusiasmo ed amarezza la notizia: “Un po’ dispiace non vederti più al Tg ma comunque un augurio grande per la nuova avventura”, “Mi sembri proprio un uomo per bene: educato, rispettoso, onesto. Con Lorella Cuccarini fate una bellissima coppia lavorativa perché anche lei ha tutte le qualità che ho appena elencato”.

Sarà una prima volta per Matano in coppia con la contestata Lorella Cuccarini. Questo cambiamento farà sì che nella prossima stagione, il pubblico di Rai 1 noterà alcuni cambiamenti sostanziali alla guida dell’edizione delle 20 del telegiornale.

Restano Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, mentre, a partire dal 9 settembre, ci sarà una turnazione a 3 oppure la classica alternanza a 4 con un nuovo volto da affiancare agli altri.

Alberto Matano (foto: Instagram @albertomatano)

Tg1 25 agosto 2019: l’addio di Alberto Matano

Il toto-conduttore del Tg1 per il post-Matano vede in pole position un nome tra Marco Frittella, Alessio Zucchini e Sonia Sarno.

Nel caso in cui uno di questi tre anchor passasse all’edizione delle 20, il posto lasciato libero in quella delle 13.30 potrebbe essere occupato da Francesca Grimaldi.

Amatissimo dai fan, Matano ha dedicato l’ultima conduzione a “i tecnici, la regia, il montaggio, la sala trucco, a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a questo piccolo miracolo che è il telegiornale”.