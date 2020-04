Stanno per arrivare i 60 anni di Fiorello, e l’attore/presentatore/comico non ha perso occasione per fare un po’ di sano sarcasmo dal suo profilo Instagram. Data la sua età e le disposizioni nazionali per tutelare le persone ‘più anziane’, di certo quest’anno dovrà rinunciare ai festeggiamenti… Ma tempo e spirito per prendere un po’ in giro i suoi coetanei ce n’è comunque!

Il divertentissimo video per i 60 anni di Fiorello: “Siamo come i panda”

“Salve – inizia sul suo profilo Instagram – buongiorno, sono Rosario Fiorello, sono nato il 16 maggio 1960. Significa che Il 16 maggio compirò 60 anni. Grazie [per gli auguri, ndr]. Adesso i sessantenni non possono uscire, io non ce li ho ancora, quindi in pratica dal 4 maggio al 16 maggio potrei uscire. Ma noi sessantenni dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa, quindi se dicono che i sessantenni devono stare a casa vuol dire che siamo persone a rischio. Siamo persone da proteggere siamo come il panda, come il cercopiteco, come il colibrì dell’Himalaya, siamo in via… no d’estinzione non ancora. Però non usciamo, dicono che non dobbiamo uscire…”.

A quel punto il video comincia a rivolgersi anche a qualche amico che, come il grande presentatore, sta vivendo la cosiddetta ‘terza età’: “Vabbè che i sessantenni di oggi non sono i sessantenni di una volta… Siamo molto più arzilli, diciamo così… però rimaniamo a casa. Io comunque dal 4 maggio fino al 15 un’uscitina me la farò… Addirittura, pensate, levo il pesce rosso dalla boccia, levo l’acqua e mi metto la boccia del pesce rosso. Amici sessantenni, rassegnamoci. Lo so che voi pensavate di essere ancora giovani ma non è così: entriamo nella cerchia degli anziani a rischio. Mi rivolgo – ha poi cambiato destinatario – ad alcuni amici che conosco, tipo a Ligabue: ‘Non puoi uscire manco tu’. Pensa Baglioni, Venditti… Io rimarrò a casa, a meno che qualcuno non dica che i sessantenni possono uscire!”.

Insomma, anche lui invita a stare a casa, sacrificando un giorno di festa, regali e grandi compagnie per poter preservare la salute di tutti e gioirne di più in futuro, insieme!