Ora è ufficiale: Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci aiuti

Lo rivela Valeria Fabrizi in un'intervista a "Domenica In": ecco cosa potrebbe succedere adesso alla fiction campione d'ascolti di Rai 1

Lo scossone era nell’aria già da tempo ma adesso è ufficiale: Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci aiuti. Lo rivela l’amica e collega Valeria Fabrizi a Mara Venier nel corso dell’intervista concessa nell’ultima puntata di Domenica In. Ospite del contenitore festivo di Rai 1, la Suor Costanza della serie comedy prodotta da Lux Vide, attuale concorrente di Ballando con le stelle, conferma le voci che circolano da mesi. La protagonista della fiction non vuole più indossare la tonaca della suora più stravagante e amata della televisione italiana.

Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci aiuti

Dopo la sesta stagione, quella che non a caso Ricci aveva definito “la più bella di tutte”, l’attrice è intenzionata a non tornare nel convento degli Angeli di Assisi per la settima annata. Fabrizi ribadisce questi rumors rispondendo alla domanda fatidica della conduttrice, ovvero cosa farà dopo Ballando.

Aspetto di fare la suora, ma sembra che oggi la notizia sia stata pessima: Elena non la vuole più fare. Era già nell’aria, mi spiace per il pubblico. Prenderanno qualcun’altra… Non sono disperata!

Ora si attende soltanto una conferma o una smentita da Lux Vide e da Ricci in persona. Per adesso si sa soltanto che le riprese di Che Dio ci aiuti 7 cominceranno all’inizio del 2022.

Stando alle prime indiscrezioni, Lux Vide dovrebbe adottare il “metodo” Don Matteo: una graduale uscita di scena di Elena Sofia Ricci e del personaggio di Suor Angela. La presenza della protagonista sarà quindi limitata ad un numero minore di episodi per favorire il suo addio.

Elena Sofia Ricci pronta a lasciare Che Dio ci aiuti (foto: Lux Vide / Ufficio stampa Rai)

Che Dio ci aiuti 7: Azzurra prende il posto di Suor Angela?

Davvero i produttori di Lux Vide e gli sceneggiatori della fiction “prenderanno qualcun’altra” come ha detto Fabrizi? In realtà, tutto lascia pensare che non si sarà un “Raoul Bova” come in Don Matteo. Di sicuro verrà raccontata la storia personale e il passato di Suor Costanza, mai troppo approfonditi nel corso delle precedenti stagioni. Inoltre verrà dato più spazio ad Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), ormai diventata novizia e sul punto di prendere i voti, tra non pochi dubbi e indecisioni.

Quel che è certo è che Elena Sofia Ricci vuole legare sempre meno il proprio futuro ad un prodotto che l’ha tenuta impegnata per gli ultimi dieci anni. Dopo aver ripreso il lavoro in teatro con La dolce ala della giovinezza, l’attrice sarà nel cast del film Supereroi di Paolo Genovese (a Natale al cinema) e della serie Le fate ignoranti, nel 2022 nel catalogo Star di Disney+.