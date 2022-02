Il tenero video di Tiziano Ferro diventa virale

Non l’abbiamo visto a Sanremo 2022, ma di recente ha partecipato ai 40 anni di Radio DeeJay; fatto sta che il video di Tiziano Ferro ha riaperto una finestra ‘mediatica’ molto intima e vera su uno degli artisti più amati del nostro paese.

Il bellissimo messaggio che accompagna il video di Tiziano Ferro e Gianni

Il cantate di Latina, residente da molto tempo ormai a Los Angeles insieme al marito Victor Allen, ha pubblicato su Facebook una clip con un incontro molto emozionante: quello con Johnny, il nuovo arrivato di casa Ferro-Allen.

“Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni – scrive l’artista – Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista “eutanasia” di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore. Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla.“

Solo un mese prima di questo felicissimo video di Tiziano Ferro con Johnny, infatti, c’era stato un annuncio infinitamente triste: quello con cui i coniugi davano l’addio a Jake (“Il tuo cuore non ha retto. Non ti dimenticheremo mai“) con tanto di foto in cui entrambi salutavano l’amatissimo cagnolino.

Adesso però il cantante – che quando è stato ospite del Festival ha devoluto tutto il suo cachet in beneficenza – è pronto a rinnovare il suo amore per un nuovo amico, ed invita tutti a fare lo stesso: “Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti , capaci di insegnare smisurata gratitudine – pensateci! Benvenuto a casa Gianni!“, dando un ottimo esempio di come, prendendoli dal canile, gli si da’ una vera possibilità di felicità e compagnia, sottraendoli ad un destino già segnato, soprattutto se troppo avanti con l’età.