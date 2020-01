Sanremo 2020, Tiziano Ferro dona tutto il suo cachet in beneficenza

Tiziano Ferro sarà l’unico ospite speciale di Sanremo 2020 ad apparire sul palco del Teatro Ariston per tutte e cinque le serate del Festival. Per il cantante è un sogno che si avvera. È per questo motivo che ha deciso di rinunciare al cachet e di devolvere in beneficenza la somma che la Rai e l’organizzazione della kermesse gli hanno messo a disposizione. Si tratta di un compenso abbastanza cospicuo, che la pop star donerà a cinque associazioni, tutte con sede a Latina e provincia.

Tiziano Ferro, canzoni e solidarietà a Sanremo 70

Il cachet di Tiziano Ferro per la 70esima edizione di Sanremo ammonta a 250mila euro. La cifra non è stata confermata: secondo diverse fonti, sarebbe leggermente più bassa.

Le cinque associazioni beneficiare del prezioso gesto di generosità del cantante sono strutture – hanno dichiarato congiuntamente questi enti – “che assistono quotidianamente, con estrema fatica e immenso amore, chi ha urgente bisogno di supporto”.

L’Avis è l’Associazione Volontari Italiani Sangue: garantisce un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità. Ferro è ambasciatore da quasi vent’anni dell’organizzazione.

La Lilt è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L’obiettivo dell’associazione è quello di costruire attorno al malato oncologico una rete di solidarietà, di sicurezza e di informazione. Il cantante, lo scorso luglio, ha chiesto agli invitati del suo matrimonio di indirizzati i regali alla Lega.

Il Centro Donna Lilith è una casa rifugio che dal 1986 si occupa di dare accoglienza, assistenza e supporto alle donne e ai minori vittime di maltrattamenti. Come si legge sul loro sito ufficiale, promuovono la solidarietà e la cultura della non violenza.

L’Associazione Valentina Onlus opera all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e offre assistenza ai malati oncologici su base volontaria.

L’Associazione Chance for Dogs si prende invece cura dei cani randagi e abbandonati nonché della loro adozione.

Tiziano Ferro (foto: Facebook @tizianoferro)

Sanremo 2020, duetti da brividi per Tiziano Ferro

“Tiziano Ferro – scrivono le cinque associazioni – ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi”.

Nelle cinque serate del Festival, Ferro si esibirà come co-conduttore e cantante: sarà ancora più emozionante assistere ai suoi tributi a Domenico Modugno e Mia Martini e al suo duetto con Massimo Ranieri.