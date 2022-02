Belfast, trailer italiano del film di Kenneth Branagh al cinema dal 24 febbraio

Scritto e diretto dal candidato al Premio Oscar Kenneth Branagh, Belfast, è il nuovo intenso film candidato a 7 Premi Oscar® inclusi Miglior Film, Miglior regia, Migliore sceneggiatura originale.

Protagonisti del film la candidata al Golden Globe Caitríona Balfe, il premio Oscar® Judi Dench, con il piccolo attore Jude Hill, lo strabiliante esordiente, di appena 10 anni. Jamie Dornan e Ciarán Hinds interpretano una coppia affiatata della classe operaia coinvolta nel caos, mentre la Dench e Hinds rivestono i panni dei nonni arguti.

Belfast, di Kenneth Branagh al cinema dal 24 febbraio

Scritto e diretto dal candidato al premio Oscar® Kenneth Branagh, BELFAST è una commovente storia di amore, risate e perdita nell’infanzia di un ragazzo, tra la musica e il tumulto sociale della fine degli anni ’60.

Jude Hill in una immagine dal film Belfast di Kenneth Branagh

Il film è prodotto da Branagh, Laura Berwick, Becca Kovacik e Tamar Thomas. Distribuito da Universal Pictures, Belfast esce nelle sale solo al cinema dal prossimo Giovedì 24 febbraio.

“Belfast è il film più personale che abbia mai realizzato. Parla di un posto e della gente che amo”. Kenneth Branagh.

Belfast di Kenneth Branagh poster

Trailer italiano di Belfast, di Kenneth Branagh

Nell’estate del 1969 Buddy, un bambino di nove anni, sa esattamente chi è e da dove viene. È figlio della classe operaia di North Belfast, felice, amato e al sicuro. Il mondo di Buddy è una vita vissuta in strada divertendosi, nel cuore di una comunità unita e solidale. E’ qui che vive la sua famiglia numerosa, nella stessa strada, e dove è impossibile perdersi perché a Belfast si conoscono tutti, o almeno così sembra. Nel tempo libero Buddy si immerge nell’ombra di un cinema o davanti alla televisione, a guardare i film e la TV americana per lasciarsi trasportare nel mondo dei sogni.

Ma mentre gli anni ’60 volgono al termine, e l’uomo muove i primi passi sulla Luna, gli ultimi giorni di agosto trasformano i sogni d’infanzia di Buddy in un incubo. Il latente malcontento sociale esplode improvvisamente, e si intensifica con grande rapidità. Prima un attacco mascherato, poi una rivolta e infine un conflitto in tutta la città, con la religione che alimenta le fiamme. Cattolici e protestanti, amorevoli vicini solo un istante prima, diventano nemici mortali. Buddy deve dare un senso al caos e all’isteria, e a questo nuovo panorama di lockdown, popolato da eroi e cattivi, una volta intravisto solo sullo schermo del cinema, ma che ora minaccia di capovolgere tutto ciò che conosce e ama, proprio mentre dietro casa si svolge uno scontro epico.

Sua madre fatica a farcela, e suo padre lavora in Inghilterra cercando di guadagnare abbastanza soldi per sostenere la famiglia. Regna la legge vigilante, le vite degli innocenti sono minacciate. Buddy sa cosa aspettarsi dai suoi eroi – ha passato ore davanti a western come Mezzogiorno di fuoco e L’uomo che uccise Liberty Valance – ma suo padre può essere veramente l’eroe di cui ha bisogno? Sua madre sacrificherà il suo passato per proteggere il futuro della sua famiglia? Come possono essere messi al sicuro i suoi tanto amati nonni? E come può continuare ad amare la ragazza dei suoi sogni? Le risposte si trovano nel viaggio avvincente, divertente, toccante e straziante di Buddy attraverso le rivolte, la violenza, la gioia e la disperazione dei rapporti familiari e l’agonia del primo amore; il tutto accompagnato da danze, musica e risate che solo gli irlandesi possono raccogliere quando il mondo si capovolge. Perché cos’altro può fare Buddy? Questo è il suo unico mondo. Questa è Belfast.