Tale e Quale Show, i concorrenti in pole position per l’edizione 2020

Sono in corso i provini per il cast del varietà condotto da Carlo Conti: ecco le indiscrezioni sui primi nomi

La decima edizione di Tale e Quale Show scalda i motori. La “giostra” degli imitatori è pronta a partire da venerdì 11 settembre 2020 (finale prevista il 6 novembre) con Carlo Conti al timone e la confermatissima giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Ma chi saranno i “protagonisti” – come li definisce il conduttore – che si sfideranno a colpi di prove di canto, recitazione e ballo, sottoponendosi ogni settimana a lunghe sedute di trucco e parrucco?

Tale e Quale Show 2020: cast ai provini

Conti e la sua squadra di autori sono al lavoro proprio in queste settimane. La competizione ritorna alla formula a dieci concorrenti: la selezione è in corso e già circolano le indiscrezioni sui primi nomi provinati.

Uno dei più gettonati è quello di Manuela Arcuri. L’attrice e showgirl è lontana da tempo dalle scene. Un recente post affidato a Instagram fa però pensare che il ritorno in televisione sia vicino. “Mi vedrete presto – scrive sui social –. Scomparire ogni tanto fa bene. Ho recuperato forze, mi sono dedicata a mio figlio. Nel frattempo studio canto e inglese”.

Un altro nome è quello di Luca Ward. Per l’attore e doppiatore sarebbe la prima esperienza in una trasmissione di prima serata, se si esclude la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2010, interrotta dopo una settimana dall’inizio del reality a causa della frattura di due vertebre e dell’osso sacro.

Da L’Isola dei Famosi, che ha vinto nel 2004, potrebbe arrivare pure Sergio Múñiz. L’affascinante attore spagnolo si è cimentato spesso e volentieri dietro il microfono: è stato protagonista di Mamma mia!, la versione italiana del musical che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con le canzoni degli Abba.

Una concorrente a sorpresa potrebbe essere Debora Caprioglio. Superati i 50 anni, la prorompente attrice lanciata da Tinto Brass ai tempi del cult erotico Paprika si è confermata in teatro con la commedia ovunque sold out Alla faccia vostra.

Tra i provinati figura anche Juliana Moreira, la showgirl brasiliana di Paperissima Sprint. Sposata con Edoardo Stoppa, dopo dieci anni di convivenza e due figli, la sorridente conduttrice non ha mai nascosto la passione per il ballo ed il canto.

Partirebbe tra i favoriti Francesca Manzini, l’imitatrice che con il deepfake di Mara Venier ha conquistato il pubblico di Striscia la Notizia. Classe 1990, la comica ha già partecipato ad un talent canoro: nell’autunno 2019 è stata tra le concorrenti della prima edizione di Amici Celebrities.

Carlo Conti, pronto a Tale e Quale Show 2020 (foto: Ufficio stampa Rai)

Tale e Quale Show 2020, concorrenti provinati: i primi nomi

Gli altri nomi provinati si dividono ancora tra tv e teatro. Debora Villa è l’attrice milanese lanciata da Camera Café che ha riscosso uno strepitoso successo con il one woman show Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, dal romanzo bestseller di John Gray.

Da Ora o mai più arriverebbe Francesca Alotta, diventata famosa nel 1992 con Non amarmi in coppia con Aleandro Baldi. Classe 1968, la cantante attualmente si esibisce con Paolo Rainaldi: i due stanno preparando il disco Anima mediterranea, brani antichi napoletani e siciliani riletti in chiave soul, blues e funk. Tale e Quale Show sarebbe la vetrina ideale per il lancio dell’album.

Al palcoscenico e ai cambi di costume è abituato Michele La Ginestra. L’attore, regista e autore è sui palchi delle piazze italiane con il suo spettacolo M’accompagno da me, diretto da Roberto Ciufoli.

Le ultime due provinate hanno una formazione simile. Veronica Gatto è la giornalista e conduttrice di Easy Driver e inviata del rotocalco La vita in diretta. Si è cimentata nel varietà quando ha partecipato allo show comico Stasera tutto è possibile di Rai 2.

Da La vita in diretta Estate arriva invece Carolina Rey. La conduttrice corrisponde all’identikit ideale per Tale e Quale: canta, balla e recita, come ha dimostrato dalla Tv Ribelle di Rai Gulp alle canzoni composte per i film Sconnessi e Compromessi sposi.

Saranno loro i primi protagonisti confermati per l’edizione 2020 del “piccolo grande kolossal” di Rai 1?