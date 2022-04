L’anteprima delle dichiarazioni di Paola Barale a Belve

C’è grande tensione intorno alle dichiarazioni di Paola Barale, ospite di Belve – trasmissione che negli ultimi tempi sta raccogliendo confessioni davvero inedite e forti, come quella sulla gravidanza di Valeria Marini.

Le dichiarazioni di Paola Barale a Belve fanno discutere

Ospite della puntata di venerdì 8 aprile, la bella presentatrice e showgirl ha tirato in ballo anche la sua storica relazione con Raz Degan, durata 13 anni e liquidata, tra i vari commenti, con un lapidario”L’uomo che tradisce è uno sfigato”. A proposito di discorsi relazionali, le dichiarazioni di Paola Barale a Belve pare siano state dirette anche a tutti quelli che, in questi anni, hanno spesso alluso o fatto confusione sulle sue eventuali preferenze sessu4li: “Una volta per tutte, nulla contro le donne, però prediligo il fallo, ho bisogno di un po’ di testosterone”.

Il discorso però diventa misterioso e inaspettato quando si parla della sua carriera. Quando la Fagnani le chiede, infatti, come mai il suo ‘momento televisivo’ sia passato, la Barale non se lo fa dire due volte e rivela che su di lei sia stato messo una sorta di blocco: “Un blocco! Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico no…ci sono dei personaggi…” spiega, senza voler scendere troppo nei dettagli. “Sono personaggi potenti, influenti, ieri come oggi?“, chiede la padrona di casa di Belve? Questa domanda però pare abbia messo in difficoltà l’intervistata…