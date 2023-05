Mauro Corona scende in pista: sarà concorrente a Ballando con le stelle

Non smette mai di sorprendere Mauro Corona e la sua prossima esperienza, al limite del clamoroso, potrebbe chiamarsi Ballando con le stelle. Lo scrittore, ospite fisso di Bianca Berlinguer a #Cartabianca nonostante le polemiche, è pronto a passare dalle arrampicate ai passi di danza, dalle arringhe al tango. Stando a quanto rivela il sito di Davide Maggio, la Ballandi Multimedia sta facendo di tutto per avere Corona tra i concorrenti della prossima edizione del talent.

Mauro Corona, Ballando con le stelle 2023 nel mirino

La presenza di un focoso polemista come Corona garantirebbe la giusta dose di pepe al programma del sabato sera di Rai 1. Soprattutto considerando che la diciassettesima edizione della trasmissione, conclusasi lo scorso dicembre con la contestata vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, è stata costantemente ostacolata sul fronte degli ascolti dalla feroce concorrenza di Tú sí que vales di Maria De Filippi su Canale 5.

Sarebbe Milly Carlucci in persona ad aver messo gli occhi sull’esuberante alpinista e scultore per l’edizione numero 18 del dance show, al via in autunno sull’ammiraglia Rai. Non è la prima volta che la Carlucci corteggia Corona chiedendogli di partecipare al varietà. “È una trasmissione bellissima – aveva risposto lui alla Berlinguer –, perché devo andare io ad imbruttirla e rovinarla? Alla veneranda età di 72 anni riesco ancora a camminare con le mani e i piedi per aria. Può mettersi il cuore in pace, non andrò. Già mi sto rovinando l’esistenza con #Cartabianca”.

Mauro Corona a #Cartabianca in look da Ballando

Ballando con le stelle 2023, Mauro Corona tra i ballerini?

A quanto pare, il pressing di Carlucci e dei produttori starebbe funzionando e Corona è pronto a scendere in pista per l’edizione 2023 di Ballando. Al momento si attende soltanto una conferma (o una smentita), che potrebbe arrivare in occasione della presentazione dei palinsesti della Rai per la prossima stagione.

Nel frattempo, Corona è in tour per presentare il suo ultimo libro, Arrampicare. Una storia di rocce, di sfide e d’amore, pubblicato da Solferino. Nella sua autobiografia, lo scrittore racconta gli aneddoti e le emozioni di una vita di scalate, cominciata a 13 anni sul monte Duranno. Ospite del Trento Film Festival, l’evento dedicato al cinema di montagna, Corona ha rivelato che il suo film preferito è Cinque giorni una estate di Fred Zinnemann ma che guarda solo film western (su tutti quelli di Sergio Leone e Clint Eastwood), i classici di Bud Spencer e Terence Hill e la saga di Fantozzi. I film melensi, invece, lo annoiano da morire.