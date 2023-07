Il potere dei social media è innegabile, soprattutto quando creano ‘community’ intorno a figure molto amate (tipo Gianni Morandi) ma purtroppo porta con sé anche l’aspetto negativo, ben rappresentato dalle offese a Marco Morandi, figlio del cantante beniamino dei social italiani e ultimamente oggetto di ‘poca carineria’.

Perché arrivano offese a Marco Morandi

All’attore e compositore musicale capita spesso nel mirino di alcuni utenti che non perdono occasione per costellare i bei video musicali che realizza, e non solo, anche altri tipo di foto e video pubblicati sulla sua pagina Instagram, di insulti gratuiti da parte di alcuni utenti, che in particolare sembrerebbero prendere di mira il 49enne per il suo aspetto fisico e il suo legame con suo padre Gianni. Queste offese a Marco Morandi ricevono spessissimo commenti e risposte in prima persona:

«È più vecchio il figlio che il padre», scrive un utente sotto uno degli ultimi video pubblicati su Instagram. Questo tipo di commento viene ripetuto in diverse varianti, tipo: «Marco mi dispiace dirtelo ma gli anni te li porti proprio male, hai 49 anni ma sembra che ne hai 70». In risposta a questo commento, Marco Morandi ha detto: «Se davvero ti dispiacesse, non me lo avresti detto, sai? Per gentilezza».

Questo è il tenore generale dei messaggi negativi che riceve. Tuttavia, fortunatamente, ci sono anche persone che difendono Marco Morandi, riconoscendo lucidamente che il focus dovrebbe essere tutt’altro: «Nessuno che scriva un commento sulla voce. Sulle sue capacità. Sta cantando. Ma chi se ne frega del suo aspetto? Tutte donne poi a commentare in questo modo. Ma siete impazzite? Tutte leonesse da tastiera. Se lo incontraste per strada nemmeno avreste il coraggio di salutarlo. Resto allibita», si legge dal commento di una follower.

Marco Morandi è il secondo dei tre figli di Gianni Morandi, nato dal primo matrimonio del cantante con Laura Efrikian. Ha una sorella più grande di nome Marianna (54 anni) e un fratellino più piccolo di nome Pietro (25 anni), nato dall’unione del cantante con la sua attuale moglie Anna Dann. Marco, cantante, attore e compositore, vive di musica proprio come suo padre, esibendosi in varie parti d’Italia e prendendo parte a numerosi spettacoli sia in televisione che dal vivo.

Speriamo che con il tempo e una maggiore consapevolezza, il rispetto e l’apprezzamento per la sua carriera e, in generale, una buona ‘rieducazione social’ degli utenti, possano prevalere sulle critiche superficiali e sull’ ‘age-shaming’!