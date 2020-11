Il video di Iva Zanicchi dall’ospedale: “Voi che dite, morirò?”

Dopo l’annuncio social di Massimo Lopez, arriva anche l’inaspettato video di Iva Zanicchi dall’ospedale: la mitica conduttrice di OK Il Prezzo è Giusto stavolta, nel suo resoconto giornaliero su Instagram, ha dovuto sorprendere i suoi ammiratori con una notizia preoccupante…

Il messaggio di Iva Zanicchi dall’ospedale: “Ho una polmonite bilaterale”

La cantante di ‘Zingara’, 80 anni compiuti ad ottobre, ha raccontato in prima persona quello che le sta succedendo: “Cari amici, purtroppo sono finita all’ospedale perché c’ho la polmonite bilaterale – annuncia da Vimercate, nel reparto ‘Tulipano Rosso’- Adesso sto abbastanza tranquilla, quando arriva la sera entro in crisi. Credo che mi cureranno bene, sono tutti molto carini con me. Certo, mi dicono ‘ce la farai’, e so che ce la farò, ma sentirmelo dire mi fa un certo effetto“.

La causa del ricovero nella struttura è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute in seguito ad un test positivo per il covid19. “Mi raccomando, fate attenzione”, raccomanda Iva Zanicchi dall’ospedale, che però promette ai suoi follower di non perdere l’allegria.

“Vi faccio vedere i miei angeli custodi – dice, infatti, con un sorriso, inquadrando il team medico che si sta occupando delle sue cure – Sembrano degli astronauti, poverini, devono proteggersi“. Una dottoressa dell’equipe subito: “Grande Iva, ti guardavo sempre insieme a mia nonna, Ok il prezzo è giusto è sempre stata un’istituzione per noi!”. A quel punto la presentatrice cerca di comunicare ulteriormente leggerezza e ottimismo con il solito buonumore che la contraddistingue: «Dite la verità, secondo voi morirò?» chiede al personale medico, che le risponde in coro «Noooo».

Insomma, un clima di ottimismo e speranza ed una straordinaria icona della TV italiana che si fa forza per sé stessa e per tutti quelli che la seguono. Tra loro non mancano ovviamente commenti di solidarietà e vicinanza: “Grande Signora Iva, le do un abbraccio forte forte, non si scoraggi lei è una Donna forte vedrà che tutto passa bisogna solo avere la pazienza, augurissimi di una pronta guarigione“