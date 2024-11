Il commissario Rex torna in tv con una nuova stagione

I fan sperano da anni in un ritorno de Il commissario Rex, la famosa serie austriaca degli anni Novanta con il poliziotto a quattro zampe più amato dal pubblico. Da alcuni giorni, tra Austria e Germania, si rincorrono le voci sulla possibilità di un reboot della fiction, cancellata nel 2004. Una conferma arriva dal quotidiano Kurier, che ha raccolto le dichiarazioni del produttore viennese Oliver Auspitz, amministratore delegato di MR Film.

Il commissario Rex, nuova stagione in arrivo

In occasione del debutto di Rise of the Raven, epico dramma storico su János Hunyadi, il più celebre eroe ungherese delle lotte dei cristiani contro i turchi durante il Medioevo, Auspitz ha rivelato che “insieme a SAT.1 e ORF, noi come Beta Film e MR Film organizzeremo il ritorno de Il commissario Rex”. Il poliziesco tornerà non sotto forma di serie ma di film tv di 90 minuti, sul modello Montalbano.

Il produttore ha aggiunto che “sarà un nuovo Rex, ma trasmetterà anche l’atmosfera di allora, quando star austriache come Tobias Moretti, Karl Markovics e Wolf Bachofner riunivano il pubblico davanti allo schermo”. Naturalmente bocche cucite su chi saranno l’attore protagonista e il pastore tedesco scelto come agente a quattro zampe. “Sono convinto che funzionerà, perché non dovrebbe? Gli spettatori non hanno mai smesso di amare i cani”, ha sottolineato Auspitz.

Con tutta probabilità il primo film tv del ciclo verrà girato nel 2025 e trasmesso nel 2026, ma non ci sono ancora conferme in merito alla tempistica. L’intenzione di SAT.1, ORF, Beta Film e MR è celebrare nel migliore dei modi l’anniversario dei 30 anni dal debutto della serie.

Il commissario Rex festeggia 30 anni in tv

Il personaggio del cane poliziotto ha debuttato in televisione nel 1994 con la serie austriaca interpretata da Tobias Moretti nei panni del commissario Moser. Nelle corso delle dieci stagioni, si sono alternati come protagonisti Gedeon Burkhard (Alex Brandtner, il sostituto di Moser dopo la sua morte) e Alexander Pschill nel ruolo di Marc Hoffmann, uscito di scena alla fine della decima stagione per lo scarso gradimento del pubblico rispetto agli altri due commissari.

Dalla serie-madre sono nati lo spin-off Stockinger (una sola stagione con protagonista il poliziotto interpretato da Karl Markovics, inedita in Italia), diversi remake (dal polacco Komisarz Alex al canadese Hudson & Rex) e uno spin-off/sequel italiano, Rex con Kaspar Capparoni, Ettore Bassi e Francesco Arca. Le dieci stagioni della serie sono andate in onda su Rai1 e Rai2, con la settima e l’ottava particolarmente apprezzate (anche se l’ultima è stata sospesa dopo cinque episodi e poi ritrasmessa) per la regia dei Manetti Bros.